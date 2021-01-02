Аэрофлот открыл продажу субсидируемых авиабилетов на Дальний Восток

Аэрофлот открыл продажу авиабилетов по субсидируемым государством тарифам. Как сообщается на сайте компании, купить билеты можно в города Дальнего Востока, а также в Калининград и Симферополь.

Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" в экономическом классе обслуживания для перевозок до 31 декабря 2021 года. Например, билет по направлению Владивосток - Москва стоит 7,4 тысячи рублей, Хабаровск - Москва - 7,2 тысячи, Хабаровск - Южно-Сахалинск - одну тысячу рублей. Дороже всего обойдется путешествие в Москву из Петропавловска-Камчатского - в 7,5 тысячи.

Воспользоваться субсидируемыми перевозками могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин - старше 55 лет), инвалиды I группы любого возраста, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также многодетные семьи.

Билеты по субсидируемым тарифам можно приобрести, обратившись в круглосуточный контакт-центр Аэрофлота, в офисах собственных продаж компании, а также в уполномоченных агентствах.

Напомним, чуть раньше продажу субсидируемых билетов открыла S7 Airlines.