В Чите женщина погибла, катаясь на тюбинге

В Чите организована проверка по факту гибели 38-летней женщины, получившей травмы во время катания на тюбинге.

По данным СУ СК по Забайкальскому краю, сообщение о смерти пациентки в больнице поступило в правоохранительные органы в 23 часа 1 января. В тот день она отправилась на горнолыжный комплекс "Гора Светлая", взяла в аренду надувной тюбинг и, несмотря на имеющиеся запреты, решила прокатиться на нем по горнолыжной трассе.

На одном из поворотов женщину выбросило за пределы трассы. Пострадавшую доставили в больницу с множественными травмами. Несмотря на все усилия, медикам не удалось спасти пациентку: она скончалась спустя несколько часов.

Следователи уже осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.