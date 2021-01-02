В Приморском крае запечатлели уникальные кадры трапезы леопарда

В национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае удалось заснять на камеру обед краснокнижного дальневосточного леопарда в пещере. Как сообщается на сайте организации, добыть такие кадры - большая удача для исследователей. Они позволяют узнать дополнительную информацию о поведении пятнистых хищников.

Это видео, полученное с помощью фотоловушки, можно считать уникальным. Сотрудники нацпарка поясняют, что трапеза - важный и сокровенный для самой редкой в мире крупной кошки момент. Стать его свидетелем сложно.

- Пещеры используются дальневосточными леопардами как места отдыха, в которых можно спрятаться от зноя или ненастной погоды, - говорят в нацпарке. - Заснять трапезу леопарда под подобными каменными сводами в дикой природе удается крайне редко.

Фотоловушки позволяют наблюдать за дикими животными и при этом не беспокоить их. Камеру установили сотрудники отдела туризма во время экспедиции при поиске новых экскурсионных маршрутов для гостей нацпарка.

На кадрах леопард несколько раз встревоженно отрывается от еды, покидает пещеру, реагируя на различные звуки дикой природы, и возвращается снова.

"Ученым удалось идентифицировать запечатленную особь по индивидуальному узору пятен на шкуре - это молодая самка под номером Leo 117F. Впервые она была зарегистрирована на "Земле леопарда" в 2017 году и отмечается на фотоловушках нечасто. На новом видео хищница выглядит здоровой - проблем с пропитанием она испытывать не должна. По оценкам специалистов, Leo 117F сейчас около четырех лет", - сообщают исследователи.

Справка

Дальневосточный леопард - редчайший подвид этой крупной кошки. В начале нынешнего века в дикой природе оставалось всего около 35 хищников, однако благодаря работе "Земли леопарда" эта цифра выросла втрое: в России отмечено 97 взрослых особей.