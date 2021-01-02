В Новосибирске девочка погибла при катании с горки

В Новосибирске накануне во время катания с горки погибла девятилетняя девочка. Трагедия произошла на горнолыжном комплексе в микрорайоне Весенний.

О гибели ребенка написали в одном из пабликов "ВКонтакте". Очевидцы рассказали, что ребенок катался с родственниками на горнолыжной базе со склона, не предназначенного для катания на "ватрушках". Скорость спуска была очень высокой. Девочка врезалась в металлическое ограждение и умерла на месте.

Информацию о гибели ребенка корреспонденту "РГ" подтвердили в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. Региональный следком начал доследственную проверку по данному факту. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшей трагедии и по итогам проверки принять решение о том, возбуждать ли уголовное дело.