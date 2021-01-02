В Дагестане полицейский случайно застрелил дебошира

Сотрудник полиции из дагестанского Каспийска задержан после убийства 43-летнего мужчины на одной из улиц города.

Трагедия произошла 2 января около часа дня. В местное отделение МВД поступило сообщение о нападении. Выехавшие по указанному адресу сотрудники ППС обнаружили на месте мужчину, который действительно применял физическое насилие по отношению к женщине.

Правоохранитель потребовал от него отпустить ее, но вместо этого хулиган направился в сторону полицейского. Тогда полицейский достал табельный пистолет и выстрелил. По предварительным данным, это должен был быть предупредительный выстрел. Однако он попал в голову, и нападавший скончался на месте.

По версии следователей, сотрудник полиции переоценил степень угрозы и, сразу стреляя в сторону мужчины, вышел за пределы предоставленных ему полномочий. Страж порядка задержан, ему инкриминируют убийство и превышение должностных полномочий с применением оружия и причинением тяжких последствий. Если вина подозреваемого подтвердится, ему грозит порядка 15 лет тюрьмы.