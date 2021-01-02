В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6

В Кайтагском районе Дагестана произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла. ЧП случилось рано утром 2 января, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения зафиксирован на востоке региона, недалеко от побережья Каспийского моря, в 21 километре к северо-востоку от Дербента. Глубина очага - 12,7 километра, рассказали в ГУ МЧС по Дагестану.

Как отмечают пользователи сайта сейсмологического центра, подземные толчки ощущались в столице республики Махачкале, а также Хасавюрте (171 километр от эпицентра) и других населенных пунктах, в том числе в азербайджанском городе Губе.

Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало, передают спасатели. Информация уточняется.