В Северной Осетии издали атлас обо всех народностях региона

Министерство по вопросам национальных отношений Северной Осетии с институтом гуманитарных и социальных исследований имени В. Абаева издали "Этноатлас РСО-Алания". Это первый этнографический атлас, в котором описаны представители около ста народностей и этнических групп, проживающих на территории региона, сообщили в министерстве.

- Это первый опыт издания такого рода книги в нашей республике. Востребованный, важный и нужный проект, где собрана воедино объективная, в доступной форме изложенная наиболее важная информация о народах, населяющих территорию. Тираж небольшой - 300 экземпляров. Поэтому в продажу книги не поступят. Они будут распределены между республиканскими библиотеками, национально-культурными объединениями, - сообщил ТАСС глава министерства по вопросам национальных отношений Северной Осетии Аслан Цуциев.

На страницах книги можно найти справочный материал об особенностях, истории, численности и конфессиональном составе населения республики, а также историю их миграции и распределения по территориям региона.

По словам Цуциева, издание в дальнейшем будут расширять и дорабатывать, а тираж со временем увеличат, если на атлас будет спрос.