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02.01.2021 13:33
Рубрика: Экономика

Первый рельсовый автобус отправился из Петрозаводска в парк "Рускеала"

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: Пресс-служба правительства Республики Карелия Фото: Пресс-служба правительства Республики Карелия
Фото: Пресс-служба правительства Республики Карелия

Рельсовый автобус "Орлан" отправился в субботу в первый туристический рейс по маршруту Петрозаводск - горный парк "Рускеала" - Сортавала. Он будет курсировать до 9 января.

Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"
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"Орланы" запустили для пассажиров, которые хотят поехать в путешествие на новогодние и рождественские праздники в Северное Приладожье. Поезд состоит из двух вагонов, в которых более 130 мест, рассказали в правительстве республики.

Из Петрозаводска дизель-поезд вышел в 05.55, в Сортавалу он прибудет в 11.54, а в обратный рейс отправится в 17.20. Прибытие в Петрозаводск ожидается в 23.56.

Рельсовые атобусы этой серии отличаются повышенной комфортностью. Они оснащены системами климат-контроля, подъемниками для инвалидных колясок, экологически чистыми туалетными комнатами, системами видеонаблюдения и информационными табло.

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