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02.01.2021 22:00
Рубрика: Культура

В музей политистории передан архив лагерного врача писателя Шаламова

Текст: Елена Яковлева
В музей политической истории России в Санкт-Петербурге передан архив Андрея Пантюхова - героя "Колымских рассказов" и лагерного врача, спасшего от смерти писателя Варлама Шаламова. Архив передала в музей историк, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Юлия Кантор.

Доктор Андрей Пантюхов - прототип главного героя нескольких "Колымских рассказов". Он, как и Шаламов, тоже был политзаключённым. В 1943-46 годах выходил истощённого писателя и дал ему направление на фельдшерские курсы, что помогло писателю дожить до освобождения.

Фото: из семейного архива Сергея Злобина
Домашний архив Родины: Впереди у дочки Шаламова и ее кузенов такая разная жизнь

Выйдя на свободу в 1951 году Шаламов долгое время считал, что доктора Пантюхова уже нет в живых. Узнав же в начале 1960-х, что его спаситель жив, он немедленно написал ему. "Дорогой Андрей Максимович! Сегодня узнал я, к своей величайшей радости, что Вы живы, - писал он в письме. - Я всегда считал, что обязан Вам жизнью. И не только я... Счастлив, что могу Вас благодарить за то, что Вы сделали для меня..."

Личный архив Андрея Пантюхова многие годы хранился в семье его сына Евгения Андреевича. В нем находились поздравительные открытки от Шаламова, справки о прекращении дела и о реабилитации, семейные и лагерное фотографии, переписанные от руки стихи, личные вещи - стетоскоп, печать врача, наручные часы.

Музей политической истории России в Санкт-Петербурге.

Евгений Пантюхов подарил эту уникальную коллекцию петербургскому историку, главному научному сотруднику Санкт-Петербургского института истории РАН Юлии Кантор. А она, в свою очередь, передала ценные экспонаты Музею политической истории России. Коллекция уже стала основой для выставок, посвященных Пантюхову, в его родном Омске и в Перми. В Музее политической истории России выставка с участием новых экспонатов должна открыться в октябре 2021 года.

- История, связанная с судьбами интеллигенции, особенно творческой интеллигенции, интересовала меня всегда, - сказала во время передачи архива Юлия Кантор. - Это даже не противостояние тоталитарной системе, это самостояние - сохранение человека в самом себе. И в этом смысле история Варлама Шаламова и его литературы, прозы и поэзии - это отдельная тема истории человеческого духа".

Во время онлайн-встречи, посвященной передаче архива в музей, присутствовал сын доктора - Евгений Андреевич Пантюхов.

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