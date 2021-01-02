В Великом Новгороде при пожаре погибли трое детей

В Великом Новгороде на пожаре погибли трое детей в возрасте от трех до пяти лет. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Как рассказали в пресс-службе ведомства, сообщение о пожаре поступило 2 января. Сосед по дому заметил возгорание и позвонил спасателям. В квартире на третьем этаже проживала мать с тремя несовершеннолетними детьми. Где она находилась в это время, неизвестно.

По данным спасателей, на месте ЧП были найдены тела малышей. Сотрудники правоохранительных органов назначили экспертизы для выяснения причин пожара и гибели детей.

Расследование уголовного дела продолжается.