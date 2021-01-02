Артиллерию ЮВО усиливают самоходными гаубицами "Мста-СМ"

Сухопутные войска продолжают оснащать новыми и модернизированными артиллерийскими системами. В субботу пресс-служба Южного военного округа сообщила, что в дислоцированную в Ростовской области 150-ю мотострелковую дивизию поступили 18 усовершенствованных самоходных гаубиц "Мста-СМ".

Эти мощные ударные системы предназначены для поражения стратегических военных объектов противника, уничтожения его артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, противотанковых средств, комплексов ПВО и ПРО, а также живой силы. Важным преимуществом самоходки является возможность выбирать цели и наводить орудие как при помощи специальной автоматизированной системы с пункта управления командира батареи, так и непосредственно в боевом отделении боевой машины. Для стрельбы из 2С19М2 могут использоваться управляемые и неуправляемые осколочно-фугасные снаряды.

Модернизированная самоходная гаубица сделана на базе 152-мм "Мсты-С". Она была принята на вооружение более тридцати лет назад, прошла несколько этапов усовершенствования, но далеко не исчерпала свой потенциал. Ее наиболее современные модификации 2С19М1 и 2С19М2 производит серийно и в первую очередь поставляют в Российскую армию. По тактико-техническим параметрам они не уступают или даже превосходят зарубежные аналоги.

Известно, что последняя версия "Мсты" с индексом 2С19М2, пользующейся особым уважением у артиллеристов, оснащена дополнительными приборами-индикаторами наводчика и заряжающего, бортовой электронно-вычислительной машиной с модемом, дисплеем и цифровым датчиком угла возвышения орудия. Вкупе с автоматизированным удалением стреляной гильзы, усиленным бронированием, возможностью боевой работы от агрегата питания, это сделало российскую самоходную гаубицу отличным ударным средством.

Её достоинство - максимальная дальность стрельбы. Благодаря автоматизированному заряжанию снаряда и механизированному заряжанию заряда темп стрельбы подготовленными боеприпасами составляет более восьми выстрелов в минуту. Сегодня в мире найдется не так много военной техники данного типа, поражающей цели на удалении почти 30 километров. Если учесть, что в боекомплекте из 50 снарядов этой самоходки имеются осколочно-фугасные, активно-реактивные постановщики помех, а также высокоточные управляемые боеприпасы "Краснополь", преимущества нашей гусеничной гаубицы становятся очевидней.

Пресс-служба ЮВО также сообщила, что до конца 2021 года на вооружение артиллерийских подразделений округа поступят новейшие самоходки "Коалиция-СВ".