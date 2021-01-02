В ДТП с грузовиком под Ростовом погибли четыре человека

В Тацинском районе Ростовской области четверо взрослых погибли и трое детей получили травмы в результате аварии. Трагедия произошла 2 января в 04:15 часа по местному времени на трассе Волгоград - Каменск.

По предварительным данным, водитель минивэна не справился с управлением и врезался в двигавшийся в попутном направлении грузовик Renault Premium. Водитель и трое взрослых пассажиров легковушки погибли на месте, еще трое малолетних детей пострадали, сообщает "Интерфакс". Они доставлены центральную районную больницу Тацинского района, где им оказывают медицинскую помощь.

Полиции предстоят выяснить все обстоятельства аварии и определить степень вины каждого участника движения.

Стоит добавить, что из-за очень сильного тумана и гололедицы на дорогах Юга России сохраняется крайне высокая аварийность. Сотрудники ГИБДД просят в эти дни проявлять на дорогах максимальную внимательность и осторожность.