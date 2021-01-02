В Сочи пожар охватил 5,5 га леса

На границе Сочинского и Туапсинского лесничеств уже второй день полыхает природный пожар. К утру 2 января площадь охваченная огнем в национальном парке достигла 5,5 гектара, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

- В основном добираются до очага возгорания пешком. Штаб по ликвидации развернут в селе Малый Кичмай Лазаревского района. Работает 22 единицы техники, сил и средств достаточно. Жителям близлежащих населенных пунктов ничего не угрожает. Очаг возгорания находится на большом расстоянии, ситуация под контролем, - отметил начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадим Снегирев.

По данным регионального МЧС, пожар продолжает распространяться. Сейчас полоса горения достигает 600 метров. Тушению мешает трудный доступ к месту - огонь горит в урочище Слепченкова Балка. В тушении задействованы больше ста человек из управления МЧС по городу, служба спасения, специалисты нацпарка и лесники из нескольких прибрежных районов Краснодарского края.

Кстати

В горах Сочи 1 января вспыхнул пожар недалеко от села Верхний Юрт. Площадь возгорания составила около 500 квадратных метров, спасателям удалось оперативно его потушить.