Роберт Левандовский и Ига Свентек - лучшие спортсмены Европы 2020 года

Спортивные журналисты Старого континента в своем 38-м традиционном опросе назвали польский дуэт футболиста "Баварии" Роберта Левандовского и теннисистки Иги Свентек лучшими атлетами 2020 года в Европе.

Левандовский, первенствовавший почти во всех похожих опросах, опередил лучшего гонщика "Форрмулы-1" британца Льюиса Хэмилтона и прошлогоднего победителя теннисиста Рафаэля Надаля из Испании.

А у женщин за Свентек расположились итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне и футболистка лондоского "Арсенала" и сборной Нидерландов Вивианн Мидема.

Среди россиян почетный приз ранее получали прыгунья с шестом Елена Исинбаева в 2013 году и пловец Александр Попов в 1996-м.