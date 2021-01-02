Россия в 2020 году снизила добычу нефти до минимума за десять лет

В 2020 году объем добычи сырой нефти и конденсата в России снизился на 8,6% в сравнении с 2019-м, составив 512,68 млн тонн. Это минимальный уровень за последние девять лет и близко к минимуму последних десяти лет, когда добыча составила 512,3 млн тонн, сообщил ТАСС со ссылкой на Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). В декабре 2020 года добыча упала на 11,1%, до 42,5 млн тонн.

Годом раньше Россия, наоборот, побила постсоветский рекорд по добыче - объем производства в 2019 году составил 568 млн тонн нефти и конденсата. Однако в 2020 году произошло падение спроса на фоне пандемии коронавируса, тогда как предложение было избыточным. Чтобы стабилизировать ситуацию, страны ОПЕК+ при участии России (на них приходится 40% мировой добычи нефти) договорились снизить добычу нефти почти на 10 млн б/с. При этом для России и Саудовской Аравии были установлены самые большие ограничения.

Все российские нефтяные компании снизили добычу. Так, крупнейший добытчик нефти в стране - "Роснефть" - в декабре 2020 года сократил добычу на 12,3%, "Лукойл" - на 13,4%, "Сургутнефтегаз" - на 14,7%, "Газпром нефть" - на 6,6%, "Татнефть" - на 13,4%. Исключение составил лишь "Новатэк", у которого добыча выросла на 3,4%, однако за год показатель снизился на 0,5%.

В декабре 2020 года участники соглашения ОПЕК+ пришли к договоренностям об увеличении добычи нефти с января 2021 года на 0,5 млн баррелей в сутки.