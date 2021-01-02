Рубку и продажу древесины теперь контролирует электронная госсистема

Началась тестовая эксплуатация обновленной госсистемы контроля за оборотом древесины (ЛесЕГАИС). До 1 июля ее опробуют несколько лесопользователей: Segezha Group, группа компаний "Илим", "УЛК", Вышневолоцкий леспромхоз, а затем она станет обязательной для всех заготовителей и переработчиков древесины. Пилотными регионами выбраны Вологодская, Архангельская, Тверская и Иркутская области.

"Мы создаем в ЛесЕГАИС возможность проследить всю цепочку поставок древесины, уже готовы регламенты и методические рекомендации для участников эксперимента, - сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. - Следить за древесиной будем на всех основных точках ее движения. Сначала фиксируем объем допустимой к вырубке и фактически вырубленной древесины на лесосеке. На этапах перемещения древесины должны создаваться сопроводительные документы, которые также в обязательном порядке будет фиксироваться в ЛесЕГАИС".

"В случае если на любом последующем шаге система не имеет подтверждения необходимого количества остатков на складах, возможность подписания отчетов по сделкам будет блокироваться. Иными словами, если легальность не подтверждена - реализация древесины невозможна", - добавила она.

Контролировать работу ЛесЕГАИС поручено Рослесинфоргу. В организации объяснили, что сейчас система уже обеспечивает соблюдение закона в области лесопользования, но создает некоторую путаницу в учете. В ней нет сведений о реальном положении дел на лесосеках, перемещении древесины на склады, предприятия, экспортных поставках.

"На лесосеке учет заготовленной продукции будут вести бортовые компьютеры харвестеров и форвардеров, при передвижении между складами следить за маршрутами лесовозов и вычислять объем груза будем при помощи современных технологий, - сообщил директор Рослесинфорга Павел Чащин. - Тестирование даст возможность задать любые вопросы федеральным властям, которые накопились у лесопользователей "на земле". Ожидаемый результат тестирования: либо все здорово, и мы открываем обновленную систему для всех пользователей, либо требуется легкий тюнинг, после которого система начнет действовать в боевом режиме для всех".

После обработки результатов и корректировки работы ЛесЕГАИС обеспечит достоверный учет древесины и станет основой механизма для взаимодействия государства с бизнесом, заверили в Рослесинфорге.