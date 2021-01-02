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02.01.2021 11:00
Рубрика: Экономика

Рубку и продажу древесины теперь контролирует электронная госсистема

Текст: Алексей Дуэль
Началась тестовая эксплуатация обновленной госсистемы контроля за оборотом древесины (ЛесЕГАИС). До 1 июля ее опробуют несколько лесопользователей: Segezha Group, группа компаний "Илим", "УЛК", Вышневолоцкий леспромхоз, а затем она станет обязательной для всех заготовителей и переработчиков древесины. Пилотными регионами выбраны Вологодская, Архангельская, Тверская и Иркутская области.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

"Мы создаем в ЛесЕГАИС возможность проследить всю цепочку поставок древесины, уже готовы регламенты и методические рекомендации для участников эксперимента, - сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. - Следить за древесиной будем на всех основных точках ее движения. Сначала фиксируем объем допустимой к вырубке и фактически вырубленной древесины на лесосеке. На этапах перемещения древесины должны создаваться сопроводительные документы, которые также в обязательном порядке будет фиксироваться в ЛесЕГАИС".

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Как будет работать ЛесЕГАИС

"В случае если на любом последующем шаге система не имеет подтверждения необходимого количества остатков на складах, возможность подписания отчетов по сделкам будет блокироваться. Иными словами, если легальность не подтверждена - реализация древесины невозможна", - добавила она.

Контролировать работу ЛесЕГАИС поручено Рослесинфоргу. В организации объяснили, что сейчас система уже обеспечивает соблюдение закона в области лесопользования, но создает некоторую путаницу в учете. В ней нет сведений о реальном положении дел на лесосеках, перемещении древесины на склады, предприятия, экспортных поставках.

"На лесосеке учет заготовленной продукции будут вести бортовые компьютеры харвестеров и форвардеров, при передвижении между складами следить за маршрутами лесовозов и вычислять объем груза будем при помощи современных технологий, - сообщил директор Рослесинфорга Павел Чащин. - Тестирование даст возможность задать любые вопросы федеральным властям, которые накопились у лесопользователей "на земле". Ожидаемый результат тестирования: либо все здорово, и мы открываем обновленную систему для всех пользователей, либо требуется легкий тюнинг, после которого система начнет действовать в боевом режиме для всех".

После обработки результатов и корректировки работы ЛесЕГАИС обеспечит достоверный учет древесины и станет основой механизма для взаимодействия государства с бизнесом, заверили в Рослесинфорге.

С 2021 года ЛесЕГАИС позволит отслеживать всю цепочку, начиная с делянки
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