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02.01.2021 22:36
Рубрика: Спорт

Сборная России обыграла Германию и вышла в полуфинал МЧМ по хоккею

Текст: Артур Нанян
Сборная России победила немцев в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею со счетом 2:1. У нашей команды отличились Василий Пономарев и Данил Башкиров.

Первый период остался за россиянами. Причем отличилась команда Игоря Ларионова в меньшинстве. На девятой минуте за подножку был удален Даниил Чайка. Всего через минуту Семен Чистяков из своей зоны отпасовал на ход Василию Пономареву, форвард "Каролины" укатил "один в ноль" и красиво разделался с голкипером, запустив шайбу низом в ворота.

Фото: Codie McLachlan/Getty Images
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Второй период завершился с тем же счетом: 1:0 в пользу России. На 29-й минуте отличился нападающий "Салавата Юлаева" Данил Башкиров. Надо отметить, что немцы создали несколько хороших моментов, но поразить ворота Ярослава Аскарова так и не сумели.

В начале третьего периода - на 44-й минуте, - Германия сократила отставание: шайбу забросил Флориан Элиас. У того же Элиаса в концовке был шанс сравнять счет, но во второй раз переиграть Аскарова он не смог.

Добавим, что в субботу также состоятся еще три четвертьфинальных матча турнира: Германия - Швеция, Канада - Чехия, США - Словакия.

Команды, пробившиеся в полуфинал, будут распределены согласно результатам на групповом этапе: итоговое место, очки, разница шайб, количество заброшенных шайб. Рейтинг по итогам группового раунда выглядит следующим образом (от первой сборной до последней): Канада, США, Финляндия, Россия, Швеция, Чехия, Словакия. В 1/2 финала первая команда рейтинга встретится с последней, вторая - с третьей.

Фото: AP
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Таким образом, россияне в полуфинале сыграют с "Кленовыми листьями", если все четыре лучшие команды предварительного этапа одержат победы в четвертьфиналах. При любом другом раскладе подопечные Игоря Ларионова могут сыграть с хозяевами турнира канадцами в финале или матче за третье место.

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