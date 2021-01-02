Школы не смогут использовать мобильные телефоны для обучения

"Для образовательных целей мобильные средства связи не используются", - говорится в документе.

Почему? Эту норму "Российской газете" в Роспотребнадзоре прокомментировали так:

- Мобильные средства связи имеют чаще всего маленький размер экрана, это влечет за собой напряжение органов зрения и нарушение осанки, поэтому мобильные телефоны нельзя использовать во время урока вместо компьютера или планшета, - рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства.

Новые санитарные правила устанавливают, в том числе, требования к образовательному процессу с применением электронных средств обучения. Диагональ интерактивной доски должна составлять не менее 165,1 см. Минимальная диагональ для монитора компьютера или ноутбука - не менее 39,6 см, для планшета - 26,6 см. Использование мониторов на основе электронно-лучевых трубок в образовательных организациях не допускается.

Общая продолжительность использования электронных средств обучения на уроке не должна превышать:

- для интерактивной доски - для детей до 10 лет - 20 минут, старше 10 лет - 30 минут;

компьютера - для детей 1-2 классов - 20 минут, 3-4 классов - 25 минут, 5- 9 классов - 30 минут, 10-11 классов - 35 минут.

Но есть важное уточнение: при использовании электронных средств обучения с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками и обучающимися, продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать:

- для детей 5-7 лет - 5-7 минут,

- для учащихся 1-4-х классов -10 минут,

- для 5-9-х классов -15 минут.

Также при организации работы школ предусмотрены физкультминутки, гимнастика для глаз, контроль за осанкой детей. В начальных классах при использовании ноутбука нужно использовать дополнительную клавиатуру. При использовании электронных средств обучения рабочее место должно обеспечивать ребенку зрительную дистанцию до экрана не менее 50 см. Планшеты нужно размещать на столах с наклоном в 30 градусов. Наушники можно использовать непрерывно не более часа: громкость - не более 60% от максимальной. Электронное оборудование необходимо ежедневно дезинфицировать.

- При реализации образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и трудности учебных предметов, - говорится в документе. - Обучение должно заканчиваться не позднее 18.00 часов. Продолжительность урока не должна превышать 40 минут.

В целом, новые санитарные правила - это один из ключевых документов для всей системы школьного образования. Он затрагивает не только электронное обучение. В них также прописано, что занятия должны начинаться не ранее 8 часов утра. Проведение "нулевых" уроков и обучение в три смены не допускается. Занятия второй смены должны заканчиваться не позднее 19 часов. Продолжительность перемен между уроками - не менее 10 минут. После второго или третьего урока должна быть большая перемена - 20-30 минут. (Можно сделать две больших перемены). Особо подчеркивается, что организация профильного обучения в 10-11-х классах не должна приводить к увеличению образовательной нагрузки.

Максимально допустимая нагрузка на ребенка тоже прописана. В первом классе она не должна превышать 4 уроков, и один раз в неделю - 5 уроков (за счет физкультуры). При этом первоклашки могут учиться только в пятидневку и только в первую смену. В сентябре, октябре - у них по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - уже по 4 урока по 35 минут, а в январе-мае - уже 4 урока по 40 минут. В середине третьей четверти - дополнительные каникулы.

Что во 2-4-х классах? Здесь должно быть не более 5 уроков и один раз в неделю - 6 уроков (за счет физкультуры). В 5-6-х классах - не более 6 уроков, в 7-11-х - не более 7. Среда или четверг - облегченный день - "для предупреждения переутомления".

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут (исключение - первые классы: в них продолжительность урока не должна превышать 40 минут).