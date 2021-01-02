СМИ: Власти КНДР намерены улучшить отношения с США при Байдене

В ходе недавних контактов с западноевропейскими политиками официальные представители КНДР заявили, что Пхеньян хочет улучшить отношения с Вашингтоном при новой администрации США. Об этом сообщает Wall Street Journal.

По информации издания, в начале декабря по просьбе северокорейской стороны состоялись переговоры в формате видеоконференции, где КНДР представлял посол страны в Берлине, а его собеседником был глава делегации Европарламента Лукас Мандль. Последний представлял комитет при Европарламенте, курирующий отношения с Пхеньяном.

В ходе беседы северокорейский посол подчеркнул, что КНДР желает поддерживать хорошие отношения с Соединенными Штатами, где 20 января должна произойти передача власти новому избранному президенту Джо Байдену. При этом северокорейский дипломат отметил, что Вашингтон должен отказаться от своей враждебной политики в отношении Пхеньяна. Беседа продлилась около часа. Вероятно, что ее содержание было в итоге доведено европейцами до официальных представителей США.

Ранее появилась информация о том, что якобы в зарубежные представительства КНДР за рубежом из Пхеньяна было разослано предписание, в котором содержалось указание воздержаться от каких-либо действий, которые могут быть восприняты Соединенными Штатами как враждебные. С другой стороны, многие зарубежные эксперты, включая американских, уверены, что КНДР в ближайшее время может прибегнуть к своей традиционной тактике нагнетания напряженности и пойти на провокации в отношении США, осуществив запуск ракет большой дальности или даже ядерные испытания.