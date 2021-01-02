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02.01.2021 15:08
Рубрика: Спорт

"Спартак" показал скриншот "переписки" с Месси

Текст: Артур Нанян

Московский футбольный клуб "Спартак" в своем официальном англоязычном аккаунте в Twitter опубликовал "переписку" с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси.

Фото: Reuters
Лионель Месси останется в "Барселоне" как минимум до лета

Судя по записи, беседа получилась недолгой, а подытожили "красно-белые" ее словом "Боль". "Привет, Лео", - обратились к аргентинцу спартаковцы. "Нет", - ответил Месси.

Вероятно, "Спартак" в шутливой форме попытался предложить 33-летнему форварду переехать в Россию. Дело в том, что с этого момента Месси, контракт которого с "Барселоной" заканчивается грядущим летом, может вести переговоры с любым клубом. По правилам ФИФА, за полгода до истечения действующего соглашения футболист имеет право официально начинать поиски новой команды.

За карьеру Месси дважды играл против "Спартака". Было это на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2012/13. Тогда "Барселона" победила в обоих матчах (3:2 и 3:0), а аргентинец забил в них четыре мяча.

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