Среди участников МЧМ по хоккею нет случаев заражения коронавирусом

Тестирование на COVID-19 после завершения группового этапа молодежного первенства планеты в Канаде не выявило положительных результатов среди участников соревнований. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

В общей сложности было проведено 9629 тестов среди спортсменов, персонала сборных и официальных лиц. Перед стартом группового раунда массовые случаи заражения инфекцией были выявлены в командах Канады, Германии и Швеции. Все три сборные в итоге смогли принять участие в турнире и вышли в четвертьфинал.

Напомним, на этой стадии пройдут следующие матчи: Россия - Германия (2 января, 20:00 по МСК), Германия - Швеция (2 января, 23:30), Канада - Чехия (3 января, 03:00), США - Словакия (3 января, 06:30).