Стал известен состав сборной России по хоккею на матч МЧМ против немцев

Тренерский штаб сборной России для игроков не старше 20 лет определился с составом на четвертьфинальный матч молодежного чемпионата мира против сверстников из Германии, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.

Встреча пройдет в канадском городе Эдмонтон в субботу и начнется в 20.00 по московскому времени.

Полностью состав команды Игоря Ларионова выглядит следующим образом :

вратарь - Ярослав Аскаров (Артур Ахтямов);

Шакир Мухамадуллин - Семен Чистяков; Родион Амиров- Марат Хуснутдинов - Василий Подколзин;

Роман Бычков - Ян Кузнецов; Арсений Грицюк - Егор Афанасьев - Данил Башкиров;

Кирилл Кирсанов - Артемий Князев; Владислав Фирстов - Егор Спиридонов - Илья Сафонов;

Даниил Чайка - Егор Шеховцов; Максим Грошев - Василий Пономарёв - Захар Бардаков.

Игру с немцами пропустят схлопотавший дисквалификацию на один матч форвард Михаил Абрамов и получивший травму Егор Чинахов.

В субботу также состоятся еще три четвертьфинальных матча турнира: Германия - Швеция, Канада - Чехия, США - Словакия.