Стал известен состав сборной России по хоккею на матч МЧМ против немцев

Тренерский штаб сборной России для игроков не старше 20 лет определился с составом на четвертьфинальный матч молодежного чемпионата мира против сверстников из Германии, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.
Встреча пройдет в канадском городе Эдмонтон в субботу и начнется в 20.00 по московскому времени.
Полностью состав команды Игоря Ларионова выглядит следующим образом:
вратарь - Ярослав Аскаров (Артур Ахтямов);
Шакир Мухамадуллин - Семен Чистяков; Родион Амиров- Марат Хуснутдинов - Василий Подколзин;
Роман Бычков - Ян Кузнецов; Арсений Грицюк - Егор Афанасьев - Данил Башкиров;
Кирилл Кирсанов - Артемий Князев; Владислав Фирстов - Егор Спиридонов - Илья Сафонов;
Даниил Чайка - Егор Шеховцов; Максим Грошев - Василий Пономарёв - Захар Бардаков.
Игру с немцами пропустят схлопотавший дисквалификацию на один матч форвард Михаил Абрамов и получивший травму Егор Чинахов.
В субботу также состоятся еще три четвертьфинальных матча турнира: Германия - Швеция, Канада - Чехия, США - Словакия.