Старейшая жительница Земли из Японии отметила 118-й день рождения

Подданная Японии Канэ Танака, которая вот уже два с половиной года удерживает звание старейшего жителя планеты, отметила 118-летие. Об этом сообщает телеканал NHK.

Из-за пандемии госпожа Танака почти не видится со своими родными, ее оберегают от "короны" в доме престарелых. По такому торжественному случаю сотрудники отрепетировали и спели для долгожительницы поздравительную песню. Ее судьба удивительна. Казалось бы, мало что предвещало столь почтенного жизненного пути. Мало того, что Канэ родилась в деревенской семье недоношенной в 1903 году, так еще и перенесла рак поджелудочной железы в возрасте 46 лет, а потом рецидив в 103 года, но благополучно перенесла пятичасовую операцию. Когда женщина отпраздновала 115-й юбилей, то призналась журналистам, что хочет пожить еще, по крайней мере, лет пять. Танака вырастила пятерых детей, включая одного приемного. На пенсии увлеклась каллиграфией, математикой и сочинением стихов. А еще она строит новые планы. Как писали местные СМИ, японка собирается принять участие в эстафете Олимпийского огня в Токио.