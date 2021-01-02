Стоимость биткоина установила новый исторический рекорд

Самая популярная криптовалютна - биткоин - 2 января на торгах подорожала более чем на 8%, впервые преодолев отметку в 30 тыс. долларов.

По данным портала CoinMarketCap, за последние 24 часа биткоин подорожал на 2,97%, до 30231,88 доллара.

Биткоин дорожает с октября 2020 года, когда он стоил около 10 тыс. долларов. А во второй половине декабря криптовалюта начала бить исторические максимумы: сначала 16 декабря 20 042 доллара, потом быстро взлетела до 28 и 29 тыс. долларов.

Эксперты объясняли столь стремительный рост биткоина высоким спросом со стороны крупных инвесторов к рискованным активам на фоне коронакризиса, который усугубился после президентских выборов в США.