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02.01.2021 11:00
Рубрика: Общество

Топ-10 перспективных специальностей в российских вузах

Текст: Ирина Ивойлова
Есть одна особенность: большая часть из них так или иначе связана с цифрой. Даже гуманитарные.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

1."Медиакоммуникации" - ближайший конкурент традиционной журналистики.

Вот что рассказал "РГ" Александр Куприянов, руководитель образовательной программы "медиакоммуникации" ВШЭ:

- Направление "Медиакоммуникации" - междисциплинарное, новое и очень перспективное. Кем вы будете работать, если выберете "медиакоммуникации"? Можете быть журналистом, продюсером, разработчиком новых медиапродуктов, заниматься диджитал-маркетингом… Список большой. Что изучают студенты? Медиаэкономику, управление проектами, основы драматургии, UI/UX, то есть основу и теорию взаимодействия с пользователями через визуальные интерфейсы и другие интересные дисциплины. Чему вы научитесь? Работать с данными и визуализировать их, сможете сами создать медиапродукт в любом современном формате, сделать документальный фильм, музыкальный клип и многое другое.

Где есть? В ВШЭ, МГУ, УрФУ, Тюменском, Алтайском и других госуниверситетах.

2."Речеведческая экспертиза" - тоже междисциплинарное направление. Это вместе и юриспруденция, и лингвистика, одним словом, новая специальность на стыке двух уже известных. Выпускники будут экспертами, которые помогают расследовать преступления, где нужен анализ письменной или устной речи. Что считать оскорблением, а что - нет? Что угрозой, а что - просто неудачной шуткой? Но имейте в виду, это программа специалитета, так что учиться придется пять лет.

Где есть? В УрФУ, в МГЮА им Кутафина, например.

3. "Инженерно-ориентированная физика" - программа готовит специалистов по работе на современных высокотехнологичных предприятиях, выпускающих наукоемкую продукцию мирового уровня. Обучение идет на русском и английском языках.

Где есть? В СПбГУ.

4. "Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение".

Обучение идет на русском и английском языках.

Фото: iStock
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Где есть? В СпбГУ. Но обычные программы "кадастр недвижимости" предлагают и другие вузы.

5. "Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук" - междисциплинарная программа.

Обучение идет на русском и английском языках.

Где есть? В СПбГУ (бакалавриат), но есть вузы, где предлагается магистерская программа.

6. "Организация информационного производства" ( магистратура). Кого готовит программа? Управленцев сфере СМИ, которые знают современный медийный рынок.

Где есть? (В РУДН)

7. "Искусственный интеллект и разработка программных продуктов" - нет такой сферы, которая не нуждалась бы в этих специалистах. Тут и медицина, и космос, и геология, и математика, и сельское хозяйство.

Где есть? В Томском госуниверситете. Есть похожие специальности в МИРЭА, МФТИ, Санкт-Петербургском политехническом университете им. Петра Великого и других вузах.

8. "Мехатроника и робототехника". Где будем потом работать? Например, на предприятиях, которые заинтересованы в автоматизации производства. Это и оборонная отрасль, и космос, и предприятия по производству электроники, бытовой техники, автомобилей…

Фото: Михаил Синицын
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Где есть? Томский госуниверситет, УрФУ, Новосибирский госуниверситет, Севастопольский госуниверситет, ДВФУ и другие вузы.

9. "Международные отношения в Арктике", "Политические и социальные коммуникации в пространстве Российской Арктики". Названия профилей говорят сами за себя, плюсом идет изучение второго иностранного языка, например, шведского или норвежского.

Где есть? Северный (Арктический) Федеральный университет

10. "История России. Историко-культурный туризм". Хотите быть разработчиком тур-навигаторов, режиссером индивидуальных туров? Вас манят Кижи и красоты Северного Кавказа? Вам - сюда.

Где есть? В Петрозаводском госуниверситете, Северо-Кавказском Федеральном госуниверситете.

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