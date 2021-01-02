Участники новогодней вечеринки прострелили 4 самолета в аэропорту Бейрута

Четыре новых самолета, недавно пополнивших парк авиакомпании Middle East Airline в аэропорту Бейрута, получили серьезные повреждения в новогоднюю ночь. В них угодили пули, выпущенные неизвестными жителями ливанской столицы, которые устроили стрельбу по случаю праздника. Об этом сообщил портал the961.com.

Журналисты узнали подробности непосредственно в дочерней компании перевозчика MASCO, занимающейся техобслуживанием самолетов, и получили фотографии простреленной обшивки корпуса машин. По данным издания, пострадали три новых Airbus A321neo и один A330.

Еще перед Новым годом глава службы безопасности аэропорта Джордж Думит официально обратился к МВД страны с просьбой "принять меры по пресечению этой отсталой традиции". Тогда исполняющая обязанности министра внутренних дел Ливана Зейна Акар приостановила действие лицензий на оружие для всех граждан, кроме военных, с 23 декабря 2020 до 1 февраля 2021 года.

Традиция устраивать пальбу на праздники, а также во время траурных мероприятий нередко приводит к трагическим последствиям. Так, в сентябре погиб ливанский футболист Мохаммед Атви, в которого попала случайная пуля во время похоронной процессии.