В 2020 году на орбиту вывели 1263 космических аппарата

В 2020 году на орбите прописались 1263 новых спутника. Из них 1218 были выведены ракетами-носителями. Еще 45 были запущены с борта МКС или отделены от других космических аппаратов.

По оценкам экспертов, итоговая цифра - это абсолютный рекорд за все годы космической эры. По сравнению с предыдущим годом рост в 2,2 раза.

Еще 18 космических аппаратов были утеряны в результате аварий.

Самый существенный вклад в космический рекорд внесли компания SpaceX со своей системой Starlink (835 спутников) и компания ObeWeb с аналогичной системой (104 спутника), сообщают "Новости космонавтики".

Больше всего спутников запустили американцы - 999 (помимо Starlink им принадлежат еще 164 запущенных аппарата). На втором месте Великобритания - 107 спутников, на третьем Китай - 67 спутников. На другие страны приходится менее ста запущенных космических аппаратов.