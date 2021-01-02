В Австралии изменили слова гимна ради аборигенов

В Австралии решили изменить строчку известной каждому в стране патриотической песни "Развивайся, прекрасная Австралия", написанной и впервые исполненной в 1878 году. По итогам референдума 1984 года она была выбрана в качестве нового национального гимна вместо британского "Боже, храни королеву". Однако спустя три с лишим десятилетия австралийцы посчитали, что некоторые его слова недостаточно политкорректны.

Как пишет The Guardian со ссылкой на премьера Австралии консерватора Скотта Мориссона, с 1 января 2021 года вторая строчка гимна "Мы молоды и свободны" должна звучать как "Мы едины и свободны". Под давлением общин коренных народов, чья история насчитывает десятки тысячелетий, власти решили убрать "дискриминирующий" посыл о молодости австралийской нации. Инициатором выступила глава штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклян, поправки прошли через парламент и были одобрены всеми без исключения политическими силами страны.