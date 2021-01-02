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02.01.2021 11:06
Рубрика: Общество

В "Большой перемене" смогут участвовать ученики 5-7 классов

Текст: Ксения Колесникова
В 2021 году продолжится самый масштабный конкурс для школьников - "Большая перемена". В прошлом году в нем участвовало более миллиона старшеклассников, а победители 11-классники получили по 1 миллиону рублей.

Что нового ждет школьников на конкурсе в 2021 году? "Большая перемена" будет проводиться в рамках Федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование".

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
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Принять участие смогут не только старшеклассники, но и ученики 5-7 классов. Для них будет подготовлена специальная конкурсная программа.

Увеличится число направлений конкурса: в первом сезоне конкурсанты могли выбрать один из 9 вызовов: наука и технологии ("Создавай будущее!"), творчество ("Твори!"), журналистика и новые медиа ("Расскажи о главном!"), волонтерство ("Делай добро!"), историческая память ("Помни!"), урбанистика ("Меняй мир вокруг!"), путешествия и туризм ("Познавай Россию!"), здоровый образ жизни ("Будь здоров!") и экология ("Сохраняй природу!"). В новом сезоне конкурса добавится направление, связанное с развитием образовательных технологий - "Открывай новое!".

Тематические смены "Большой перемены" пройдут в федеральных детских центрах - "Артеке", "Океане" и "Смене".

Для полуфиналистов и финалистов первого сезона "Большой перемены" будет запущена годовая образовательная программа от партнеров конкурса. Специальная образовательная программа на площадке гостиничного комплекса "Мрия" в Крыму ждет и педагогов-наставников победителей конкурса.

Авторы проектов, созданных в рамках "Большой перемены", смогут получить грантовую поддержку Росмолодежи.

Каждый месяц в сообществе "Большая перемена" социальной сети ВКонтакте будет тематическим, школьники смогут принимать участие в конкурсах месяца и выигрывать призы - "Путешествия мечты". Среди них - поездки на Камчатку, Байкал, Байконур, Курильские острова, в Крым, Санкт-Петербург и другие знаковые места России. Участники конкурса сами определили, что им хотелось бы увидеть больше всего.

Фото: Кирилл Брага/ РИА Новости
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Напомним, всероссийский конкурс "Большая перемена" - проект президентской платформы "Россия - страна возможностей" - стартовал 28 марта 2020 года одновременно с началом периода самоизоляции и стал самым масштабным конкурсом для школьников в истории современной России. В нем приняли участие более 1 миллиона (1 004 278) старшеклассников - учеников 9-11 классов.

Финал "Большой перемены" прошел с 31 октября по 5 ноября в "Артеке", в нем приняли участие 1200 школьников. Победителями конкурса стали 600 старшеклассников: 300 учеников 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников. Учащиеся 11-х классов получили по 1 миллиону рублей, эти средства они смогут направить на оплату обучения и до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 9-10 классов получили по 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов. Все финалисты конкурса получат путевки в "Артек".

20 лучших школ получили финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения. А педагоги, подготовившие победителей, получили по 150 тысяч рублей.

2 ноября с финалистами "Большой перемены" в формате видеоконференции встретился Президент России Владимир Путин. Он сообщил, что конкурс станет ежегодным. Новый сезон "Большой перемены" стартует по традиции 28 марта 2021 года, в День больших перемен.

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