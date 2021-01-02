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Рубрика: В мире

В Британии закрывают начальные школы и открывают полевые госпитали из-за COVID

Текст: Екатерина Забродина
В первые дни после Нового года ситуация с коронавирусом в Британии стала настолько тяжелой, что власти принимают новые экстренные меры. Как пишет The Guardian, под давлением советов школьных директоров и учительских профсоюзов, недовольных выборочным закрытием школ в отдельных районах Лондона, решено перевести на дистанционку все учебные заведения для младших школьников в столице до 18 января. При этом лондонский "полевой" госпиталь Найтингейл для ковидных больных, возведенный в начале пандемии на месте международного конференц-центра ExCel, впервые с весны готовится принять первых пациентов.
Манчестер. Фото: Martin Ricket / PA via AP Манчестер. Фото: Martin Ricket / PA via AP
Манчестер. Фото: Martin Ricket / PA via AP

Последние четыре дня на Альбионе регистрируют более 50 тысяч новых пациентов с "короной". Из них 24 тысячи человек приходится госпитализировать. Издание отмечает, что местные больницы уже не справляются с наплывом тяжелых больных, "готовясь к худшему". По всей стране приходится задействовать резервные койки. Крупные столичные госпитали, такие как Royal London, Barts и UCLH, перестраивают палаты в отделения интенсивной терапии. Сотрудники Королевской лондонской больницы получили по электронной почте оповещение, что отныне им придется работать в "режиме медицины катастроф".

Фото: AP Photo/Frank Augstein
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Трейси Флетчер, главный исполнительный директор клиники Хомертон в районе Хакни, опубликовала в Twitter график недавних поступлений пациентов в палаты реанимации. Среди них 17 человек в группе от 25 до 44 лет, 41 больной в возрасте 65-74 лет и еще 17 пациентов старше 80-ти. В Эссексе, где пик заболеваемости превысил показатели первой волны (сейчас там как раз выявили один из новых штаммов "короны"), пациентов пришлось перевозить по воздуху в Кембридж из переполненной больницы в Саутенде. Ее ведущая медсестра в отделении респираторных инфекций Лиза Уорд написала в Twitter, что лечебное заведение находится в "очень плохом состоянии".

При этом пока не ясно, кем укомплектовывать полевые госпитали типа Найтингейла. Скорее всего, придется перераспределять персонал из других больниц, где врачи и медсестры и так работают сверхурочно в несколько смен, отмечает The Guardian. Между тем сотрудники здравоохранения возмущаются фейками в соцсетях, будто палаты пустуют. "Общественность должна быть в курсе того, что происходит на самом деле! - написал Дейв Карр, сотрудник отделения интенсивной терапии в лондонской больнице Святого Томаса. - Все еще хуже, чем во время первой волны. Пациентов еще больше, и они продолжают умирать".

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