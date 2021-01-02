В ДНР ответили Зеленскому на его новогоднее поздравление

На Донбассе отреагировали на новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского, который уверял, что хочет объявить о достижении мира в регионе. Причем объявить об этом не из Киева, а с улицы Артема в Донецке. В Народной милиции Донецкой народной республики объяснили, что для этого нужно сделать.

Если украинская сторона выполнит свои договоренности в рамках Минских соглашений, то пожелания Зеленского, возможно, обретут реальные черты. "Тогда, возможно, мы пригласим вас в Донецк", - цитирует заявление Народной милиции РИА Новости.

В ДНР также с иронией прокомментировали желание Зеленского начертить "на песке в Ялте" слова о том, что "Крым - цэ Украина". "Пишите, сколько хотите. Только в крымской Ялте все пляжи галечные", - отметили в Народной милиции. Ну а если господин Зеленский имел в виду поселок под названием Ялта под Мариуполем в Донецкой области, то для начала неплохо бы проложить туда обещанные Киевом дороги, которых до сих пор нет, отметили в ведомстве.