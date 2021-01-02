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02.01.2021 17:28
Рубрика: В мире

В ряде районов Франции ужесточили комендантский час

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
В 15 департаментах Франции в основном на востоке и юго-востоке страны со второго января ужесточили комендантский час. Если по всей стране он длится с 20:00 до шести утра следующего дня, то теперь запрет выходить из дома без уважительной причины (они строго ограничены) там начинается на два часа раньше - с 18:00 по местному времени.

Инициаторами этой меры, а она затем была утверждена правительством, стал целый ряд руководителей региональных и городских администраций, в частности, мэр Ниццы Кристиан Эстрози.

Фото: Martin Ricket / PA via AP
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Пойти на этот шаг французские власти вынудило ухудшение эпидемиологический обстановки. Так, за минувшие сутки здесь было выявлено около 20 тысяч новых случаев инфицирования COVID-19, а это в два раза больше, чем было две недели тому назад, когда второй по счету карантин был заменен на режим комендантского часа.

Холодным душем для французов, занятых в области культуры и искусства, стало заявление официального представителя правительства Габриэля Атталя, который сообщил о том, что театры, музеи, концертные залы и другие учреждения этой сферы не смогут открыться 7 января, как предполагалось ранее. При этом он уточнил, что эта дата называлась в качестве возможного снятия запрета в том случае, если ситуация на фронте борьбы с коронавирусом стабилизируется.

Увы, этого до сих пор не произошло, а перспективы, учитывая рождественские и новогодние праздники, не внушают большого оптимизма. Тем более что в ряде мест народ не соблюдал меры санитарной безопасности, а порой шел на это вполне сознательно.

Так, в Бретани на западе Франции рядом с поселком Льерон, несмотря на комендантский час и запрет на организацию многолюдных сборищ, в заброшенном ангаре была устроена рейв-вечеринка с участием двух с половиной тысяч человек. Она стартовала в новогоднюю ночь и длилась беспрерывно почти полтора суток. Когда наряд жандармов попытался прервать эту шумную акцию, то рейверы оказали ожесточенное сопротивление, забросали стражей порядка камнями и бутылками, подожгли одну служебную машину, а несколько сильно повредили.

Фото: Константин Волков / РГ
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Для того, чтобы остановить вакханалию, было вызвано подкрепление. Брать приступом ангар не стали, но взяли зону в плотное кольцо. Только в субботу утром противостояние закончилось, и рейверы начали расходиться. Тем из них, кому не удалось скрыться незаметно, жандармы автоматически выписывали штрафы в 135 евро за нарушения предписаний комендантского часа.

Правда, организаторы мега-вечеринки успели демонтировать звуковую аппаратуру, погрузить на грузовики и скрыться. По распоряжению министра внутренних дел Жеральда Дарманена создана следственная группа, которой поручено разыскать этих заводил. Им грозит не только штраф 1500 евро, но и тюремный срок.

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