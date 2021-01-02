В России прекратил действовать налоговый режим ЕНВД

В России с 2021 года отменен Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) для бизнеса. Предприниматели, которые не выбрали ни одну из предложенных Федеральной налоговой службой (ФНС) ему замен, автоматически переведены на общую систему налогообложения.

ЕНВД вводился более двадцати лет назад и был удобен для ряда предпринимателей в силу простоты. Сколько бы вы ни заработали, платить все равно будете одинаково - от 7,5 до 15% (в зависимости от рода деятельности и категории плательщика) от вмененного дохода. Обратная сторона медали - эта сумма никак не изменится, если прибыли нет или бизнес вовсе убыточен.

Своим целям налог отвечать перестал, отмечали ранее в Минфине. "Эта система налогообложения вводилась в условиях отсутствия контроля за реальными доходами по отдельным видам предпринимательской деятельности и как следствие отсутствия возможности расчета документально подтвержденной налогооблагаемой базы. Сейчас этот налоговый режим действует неэффективно и ведет к существенному уклонению от уплаты от налогов", - подчеркивали в министерстве.

Отмена ЕНВД с 2021 года была плановой, его плательщики сняты с учета автоматически. До конца 2020 года были сняты с учета автоматически и переведены на общий режим налогообложения. Фактически это самый сложный для малого бизнеса режим, поскольку предполагает уплату НДС, НДФЛ (для ИП), налога на прибыль (для юрлиц) и налога на имущество. Поэтому плательщикам ЕНВД до 2021 года было предложено перейти на один из трех спецрежимов.

Первый - перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН). Здесь налог платится либо с доходов без учета расходов по ставке до 6%, либо с доходов за вычетом расходов по ставке до 15%. В ряде регионов действуют пониженные ставки УСН. Для этого вида налогообложения есть ограничения по числу работников и по годовому доходу - с 1 января 2021 года не более 130 человек и не более 200 млн рублей соответственно. В УСН довольно низкие налоговые ставки и простая отчетность (сдача декларации раз в год).

Второй - патентная система налогообложения. Патент доступен только индивидуальным предпринимателям и для определенных видов деятельности. Этот режим допускается при схожих с ЕНВД видах деятельности, при этом годовой доход не должен превышать 60 млн рублей, а численность работников - составлять не больше 15 человек. Налоговая ставка в этом режиме фиксированная - 6% от потенциально возможного дохода, в Крыму и Севастополе она еще ниже.

Третий - налог на профессиональный доход (НПД). Это новый специальный налоговый режим, он появился в 2019 году и пока подразумевается, что он будет действовать 10 лет. Он вводился ради вывода из тени самозанятых и арендодателей. НПД могут применять физлица (как ИП, так и нет) без наемных работников и с годовым доходом не более 2,4 млн рублей. НПД нельзя выбрать, если предприниматель продает подакцизные товары и товары несобственного производства. Ставки налога в этом режиме - 4% при работе с физлицами и 6% при работе с ИП и юрлицами. При выборе НПД не понадобится сдача налоговых деклараций и страховых взносов, а также открытие расчетного счета в банке. Достаточно скачать мобильное приложение "Мой налог" и зарегистрироваться в нем. Приложение позволяет пробить покупателю чек, который можно отправить через любой мессенджер. Налоговая по этим данным рассчитает налог и пришлет уведомление. Оплатить его можно с помощью банковской карты.