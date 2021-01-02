В России третий год подряд снижается подростковая преступность

О снижении подростковой преступности в течении последних трех лет говорит анализ криминальной статистики, опубликованной Генеральной прокуратурой по итогам 11 месяцев минувшего года.

Так, по данным ведомства, относительно 2017 года подростковая преступность снизилась на 17%, а по сравнению с 2019-м - более чем на 9%.

Всего за январь-ноябрь было расследовано более 33 тысяч преступлений, которые совершили 29 763 несовершеннолетних.

Как отметили в Генпрокуратуре, тенденции к сокращению их числа наблюдаются в большинстве регионов. Наибольший уровень подростковой преступности в расчете на 100 тысяч несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет в прошлом году отмечался в Карелии - 1 465, в Новгородской области - 1 299, и Забайкальском крае - 1 253. В целом по России этот показатель составлял - 572. Всего подростками в прошлом году было совершено 8 725 тяжких и особо тяжких преступлений.

При этом сократилось количество выявленных случаев вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных действий (-5,6% или 1,4 тысячи). В то же время в нескольких регионах отмечается резкий рост вовлечения подростков в преступления: в Татарстане - более чем на 42%, в Самарской области - почти на 32%, в Чувашии - на 18%.