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02.01.2021 10:00
Рубрика: Экономика

В России выросли налоги в нефтяной отрасли

Текст: Сергей Тихонов
С 1 января 2021 года ужесточаются параметры налога на добавленный доход (НДД), отменяется часть льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортной пошлине на нефть. По оценке Минфина, с 2021 по 2023 год это увеличит доходы федерального бюджета на 686 млрд рублей.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Минфине неоднократно подчеркивали, что корректировки не приведут к сокращению нефтедобычи и не окажут негативного влияния на развитие отрасли. В ведомстве считают, что принимаемые меры позволят оптимизировать предоставление налоговых льгот в нефтянке, а также компенсировать выпадающие доходы бюджета.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Суммарно потери нефтедобывающей отрасли составят 1150 млрд рублей, но около 500 млрд будут возвращены за счет налоговых вычетов по отдельным крупным проектам. Некоторые эксперты считают, что вместе с сокращением добычи ОПЕК+ в сочетании с низкими ценами на нефть это приведет к снижению инвестиций в отрасль.

При этом системные изменения в фискальных правилах - расширение периметра действия налога на добавленный доход (переход с обложения валовой добычи на обложение финансового результата) - соответствует общемировому опыту. Налог на прибыль с добычи принят в большинстве развитых нефтедобывающих стран, таких как Великобритания, Норвегия, Австралия и США. В 2019 году в России НДД применялся на участках, где произведено 46,3 млн тонн нефти (менее 10% всей добычи), в 2021 году этот показатель вырастет до 230 млн тонн (около 48% всей добываемой нефти в стране). Но общая нагрузка на нефтедобывающую отрасль в России остается одной из самых высоких в мире, а с 2021 году она возрастет еще больше.

Кроме нефтяной отрасли увеличивается НДПИ для отдельных видов твердых полезных ископаемых (руды черных и цветных металлов, калийных солей и других минеральных удобрений).

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