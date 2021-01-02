В ВОЗ оценили действия российских медиков в пандемию как образцовые

Российские медики боролись с пандемией коронавируса образцово и со всей самоотдачей, показав пример будущим поколениям. Такая оценка содержится в статье директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге и представителя организации в России Мелиты Вуйнович.

"В РФ мы стали свидетелями героической самоотдачи, профессионализма и самоотверженности всех медицинских работников в борьбе с COVID-19. С первых дней пандемии они работали на передовой и каждую минуту рисковали своим здоровьем и жизнью", - цитирует статью ТАСС.

При этом представители ВОЗ высоко оценили и действия тысяч волонтеров: россияне на безвозмездной основе оказывали поддержку медработникам, "обеспечивая доставку и самостоятельно изготавливая средства индивидуальной защиты для врачей, доставляя лекарства и продукты пожилым, заботясь о животных, чьи хозяева заболели".

По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, помощь больным COVID -19 оказывают около 520 тысяч медиков, из них 147 тысяч врачей, 301 тысяча среднего медперсонала, более 71 тысячи младшего медперсонала и более 38 тысяч водителей автомобилей.