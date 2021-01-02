Вакцину "Спутник V" могут начать производить на Украине

"30 декабря 2020 года харьковская компания "Биолек", являющаяся одним из лидеров фармацевтической промышленности Украины и имеющая достаточные производственные мощности и квалифицированный персонал для производства вакцины от COVID-19, обратилась в министерство здравоохранения Украины и Государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о государственной регистрации медицинского препарата - вакцины от коронавируса "Спутник V" для обеспечения вакцинации ею украинских граждан", - сообщил Медведчук, уточнив, что документы поданы с целью как производства препарата, так и вакцинации граждан Украины.

Ранее Медведчук сообщал, что ведутся переговоры с РФПИ и разработчиками вакцины - НИЦ имени Гамалеи о сотрудничестве в локализации ее производства на территории Украины. В РФПИ подтвердили, что готовы передать технологию производства украинским партнерам. Передача клеточной линии для производства "Спутника V" из России на Украину может быть осуществлена за две недели, а наладить ее производство получится в срок от трех до шести месяцев, уточнил он.

На Украине клинических исследований вакцины не проводилось, однако Медведчук подчеркнул, что ее испытания проведены на десятках тысяч добровольцев и доказали безопасность и эффективность препарата на уровне выше 95%. Его применение одобрено в Сербии, Аргентине и Беларуси, а производство готовы начать в Южной Корее, Китае, Индии, Бразилии и Казахстане. Первая пробная партия вакцины, произведенная на Карагандинском фармпредприятии в Казахстане, проходит сертификацию в НИЦ имени Гамалеи.

Медведчук не считает, что путь российской вакцины к применению на Украине будет легким. "Отказ власти или любое препятствование правовой процедуре регистрации вакцины от COVID-19 "Спутник V" на Украине будет свидетельствовать о преступном намерении власти лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса - этой чумы XXI века", - считает политик.

Ранее украинские власти заявили, что не планируют использовать для вакцинации российский препарат, они ведут переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. 30 декабря стало известно, что Киев заключил контракт на поставку более 1,9 млн доз препарата, произведенного китайской компанией Sinovac Biotech, первая партия из 700 тысяч доз которого ожидается в феврале.