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02.01.2021 17:42
Рубрика: В мире

Во Франции ввели регистрацию новых велосипедов

Текст: Екатерина Забродина
Фото: Ирина Калашникова / РИА Новости Фото: Ирина Калашникова / РИА Новости
Фото: Ирина Калашникова / РИА Новости

Купить велосипед во Франции теперь стало непросто: самое обычное двухколесное транспортное средство придется обязательно регистрировать. Однако велолюбители не ропщут. Они надеются, что дополнительная бюрократия поможет бороться с участившимися случаями угонов.

Фото: iStock
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNews, с 2021 года велосипеды начнут продаваться со специальными наклейками на раме. С нее можно считать регистрационный номер и QR-код, содержащий информацию о модели и персональные данные владельца. Если он поменяется, велосипед придется перерегистрировать. Все сведения будут заноситься в электронную базу, доступную жандармам, сотрудникам велопарковок и муниципальным органам. Только для детских велосипедов эти формальности не потребуются.

Сегодня в Пятой республике за год угоняют около 400 тысяч велосипедов, и лишь четвертую часть удается найти.

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