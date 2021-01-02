Во Франции ввели регистрацию новых велосипедов

Купить велосипед во Франции теперь стало непросто: самое обычное двухколесное транспортное средство придется обязательно регистрировать. Однако велолюбители не ропщут. Они надеются, что дополнительная бюрократия поможет бороться с участившимися случаями угонов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNews, с 2021 года велосипеды начнут продаваться со специальными наклейками на раме. С нее можно считать регистрационный номер и QR-код, содержащий информацию о модели и персональные данные владельца. Если он поменяется, велосипед придется перерегистрировать. Все сведения будут заноситься в электронную базу, доступную жандармам, сотрудникам велопарковок и муниципальным органам. Только для детских велосипедов эти формальности не потребуются.

Сегодня в Пятой республике за год угоняют около 400 тысяч велосипедов, и лишь четвертую часть удается найти.