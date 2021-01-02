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02.01.2021 13:00
Рубрика: Экономика

За использованием пестицидов и агрохимикатов проследит Россельхознадзор

Текст: Татьяна Карабут
Контроль за обращением пестицидов и агрохимикатов с 2021 года возвращается в ведение Россельхознадзора.

Ведомство будет контролировать ввоз агрохимикатов через границу, соблюдение правил их производства, продажи, хранения, применения, обезвреживания, уничтожения и захоронения. Правительство должно составить перечень пунктов пропуска через границу России, через которые разрешат ввозить препараты.

Фото: iStock
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Обязательные требования к безопасности пестицидов и агрохимикатов, процессам их применения, правилам и формам оценки их соответствия этим требованиям будут установлены международными договорами России, правом ЕЭС и законодательством России. Все данные будут вноситься в единую информационную систему прослеживаемости оборота пестицидов и агрохимикатов.

До 2011 года эти полномочия уже были у Россельхознадзора. В лабораториях ведомства ежегодно проводилось около 14 тысяч исследований пестицидов, агрохимикатов и продукции растительного происхождения. Так, в 2010 году было проверено 36 тысяч тонн пестицидов и агрохимикатов. При этом 464 тонны пестицидов и 3,5 тысячи тонн агрохимикатов оказались фальсифицированными.

После того, как Россельхознадзор лишен этих полномочий, их никому не передали. В итоге импорт на границе никто не контролировал. Не проверялись также ни сами химикаты, ни используемые дозировки. В результате, по подсчетам Российского союза производителей химических средств защиты растений, доля контрафактных пестицидов на отечественном рынке сейчас достигла 30%.

В 2019 году в 30 регионах страны были зафиксированы случаи массовой гибели пчел. В Минсельхозе посчитали, что во многом это объяснялось неправильным применением пестицидов. Это ускорило разработку и принятие нескольких законов.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз Россельхознадзор

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