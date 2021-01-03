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03.01.2021 01:43
Рубрика: Общество

Андрей Максимов: Постоянство было удивительной чертой Владимира Коренева

Текст: Инга Бугулова
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Писатель, режиссер и колумнист "Российской газеты" Андрей Максимов попрощался в соцсетях с Владимиром Кореневым, ушедшим из жизни из-за коронавируса на 81 году жизни. "Владимир Борисович Коренев был очень хорошим человеком. И замечательным актером", - написал он на своей странице в Facebook.

Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости
Умер исполнитель главной роли в фильме "Человек-амфибия" Владимир Коренев

"Все, конечно, вспоминают Ихтиандра. А я прекрасно помню его Робин Гуда, которого он играл рекордное количество лет на сцене театра. И пацаны многих поколений понимали, что такое красота, мужество и сила, глядя на его героя", - отметил Андрей Максимов.

Он также напомнил, что актер блистательно сыграл профессора Преображенского в спектакле Александра Товстоногова "Собачье сердце", а еще "отдал всю свою жизнь театру Станиславского, сыграв на его сцене серьезные, важные роли".

- Всю жизнь - в одном театре. Всю жизнь - с одной женой. Постоянство было его удивительной чертой. Он был красив какой-то нездешней, неземной красотой. Но и талантлив был невероятно. Когда-то он мне сказал:

- В своих фантазиях я всегда придумаю более интересную жизнь, чем можно осуществить в реальности. Зачем бежать за призраками, если можно их придумать, и, в фантазиях, прожить? Он прожил настоящую, достойную жизнь. И потому не забудется, подчеркнул Андрей Максимов.

Напомним, о смерти Владимира Коренева стало известно в пятницу, второго января. Причиной смерти стал коронавирус. Зрителям актер известен более всего по главной роли в фильме "Человек-амфибия".

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