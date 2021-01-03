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03.01.2021 19:32
Рубрика: Спорт

"Аталанта" разгромила "Сассуоло", Миранчук вышел на шесть минут

Текст: Илья Соболев

В 15-м туре итальянской Серии "А" "Аталанта" на своем поле разгромила "Сассуоло" - 5:1. Вклад в эту победу российского легионера клуба из Бергамо, Алексея Миранчука оказался небольшим.

Фото: AFP/Miguel Medina
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25-летний полузащитник появился на поле лишь за шесть минут до конца основного времени, заменив колумбийца Дувана Сапату, оформившего дубль.

Этот матч стал для Миранчука восьмым в составе "Аталанты". И все восемь раз Алексей выходил лишь на замену. При этом россиянин сумел отметиться двумя мячами. В Лиге чемпионов он забил "Митьюланну", а в Серии "А" - миланскому "Интеру".

В предыдущем матче против "Болоньи" (2:2) Миранчук провел на поле тайм. Авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport назвало россиянина худшим в составе "Аталанты".

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