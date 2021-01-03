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03.01.2021 13:00
Рубрика: Экономика

Безопасность пассажиров поездов теперь обеспечивает ГЛОНАСС

Текст: Евгений Гайва
Локомотивы пассажирских поездов и составов, перевозящих специальные и опасные грузы, а также коммунальные отходы, теперь оснащены системой ГЛОНАСС. Приказ Минтранса об этом вступил в силу с началом 2021 года.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Также требуется оснащение системой спутниковой навигации головных вагонов моторвагонного подвижного состава и штабных пассажирских вагонов.

Фото: Михаил Синицын
Проверять безопасность автобусных перевозок будут с помощью тахографов и ГЛОНАСС

Как пояснили "РГ" в Минтрансе, приказ подготовлен в соответствии с Положением о полномочиях федеральных органов исполнительной власти по поддержанию, развитию и использованию глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах обеспечения обороны и безопасности государства, социально-экономического развития страны и расширения международного сотрудничества. Кроме того, необходимость оснащения транспортных средств системой ГЛОНАСС закреплена постановлением правительства от 25 августа 2008 г. № 641.

Навигационная система призвана повысить безопасность перевозки пассажиров и опасных грузов, например, хлора или аммиака. С помощью ГЛОНАСС можно точно отслеживать местонахождение поездов. Спутниковая навигация снизит влияние человеческого фактора, автоматика будет максимально быстро получать информацию о поездах и принимать решения по управлению.

Экономика Транспорт Железные дороги Правительство Минтранс Система ГЛОНАСС

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