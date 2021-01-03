Что будет с ценами на нефть в 2021 году

Новости

В болгарских горах произошло пять инцидентов с туристами 07:43
Названа новая причина лишения водительских прав 06:50
В бундестаге назвали "самоубийством" отказ от "Северного потока-2" 06:19
Tesla поставила рекордное число электромобилей в 2020 году 04:36
В Хабаровском крае увеличат выплаты на третьего ребенка 04:34
На Сахалине восстановили движение по закрытым из-за метели дорогам 04:05
В Мичигане разбился легкомоторный самолет 03:40
Американский телеведущий Ларри Кинг госпитализирован с COVID-19 02:49
В Грузии вновь ввели карантинные ограничения из-за коронавируса 02:37
В мире за сутки выявлено более 616 тысяч случаев заражения COVID-19 02:17
Андрей Максимов: Постоянство было удивительной чертой Владимира Коренева 01:43
Освобожденные в Ливии россияне и гражданин Украины прилетели в Москву 01:25
В США 11 сенаторов оспорят результаты президентских выборов 00:20
Эксперт оценил отказ норвежской фирмы от сертификации "Северного потока-2" 02.01.2021
Стали известны дата и время полуфиналов МЧМ по хоккею 02.01.2021
В первые сутки нового года Подмосковье родились 117 детей 02.01.2021
РФПИ готов начать на Украине клинические испытания вакцины от COVID-19 02.01.2021
Путин подписал указ о праздновании 100-летия Московской филармонии 02.01.2021
МВД: Дроганов осенью сам ушел с поста начальника столичной ГИБДД 02.01.2021
Путин назначил главу делегации на переговорах по Каспию 02.01.2021
Биткоин установил рекорд роста стоимости за день 02.01.2021
В ДНР ответили Зеленскому на его новогоднее поздравление 02.01.2021
Россия - Германия - онлайн-трансляция матча 1/4 финала МЧМ по хоккею 02.01.2021
Роберт Левандовский и Ига Свентек - лучшие спортсмены Европы 2020 года 02.01.2021
Британцев попросили не выходить из дома без уважительных причин 02.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
03.01.2021 07:00
Рубрика: Экономика

Что будет с ценами на нефть в 2021 году

Текст: Сергей Тихонов
Эксперты с осторожным оптимизмом смотрят на перспективы нефтяного рынка и ожидают плавного повышения цен.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

К концу 2020 года настроения на нефтяном рынке сменились с негативно-выжидающих на позитивно-осторожные, чему способствовали новости о вакцинах, мерах поддержки экономики и надежды на восстановление спроса. При этом трейдеры весьма слабо реагировали на усиление локдаунов в Европе, риски усиления пандемии и периодический рост запасов сырой нефти в США.

Россия в 2020 году снизила добычу нефти до минимума за десять лет

"Сейчас рынок уже в значительной степени восстановился. Но от докризисных показателей прошлого года отличается на 7-8 млн баррелей в сутки", - сказал вице-премьер Александр Новак. По его словам, в 2021 году спрос вырастет еще на 5-6 млн баррелей в сутки, цены на нефть стабилизировались, но по-прежнему сохраняется много неопределенностей.

Котировки эталонного сорта Brent закрепились выше 51 доллара за баррель, а стоимость североамериканской марки WTI приближается к 49 долларам. При этом из фундаментальных факторов за нефтяные цены играет только рост потребления в Китае и Индии, а также сделка ОПЕК+. Высокий уровень ее исполнения, который не падает ниже 100%, дополнительно поддерживает "черное золото".

Но уже с 1 января участники сделки стали наращивать добычу суммарно на 500 тыс. баррелей в сутки и, возможно, на встрече 4 января примут решение о дальнейшем снижении объемов сокращения. Не заметить этого рынок мог бы при сильном росте потребления нефти, который пока не наблюдается. А ведь есть еще выросшая меньше чем за полгода почти с нуля до 1,28 млн баррелей в сутки добыча в Ливии и увеличивающееся, пусть и не такими темпами, производство в Венесуэле. Поэтому реальное влияние сделки ОПЕК+ на котировки в начале 2021 года будет снижаться, а риски расти.

"Декабрьские оценки аналитических агентств - Минэнерго США, ОПЕК и МЭА - показывают, что только к концу 2021 года рынок нефти может сбалансироваться", - говорит аналитик "Открытие брокер" по товарным рынкам Оксана Лукичева. По ее мнению, восстановление спроса до уровня 2019 года не ожидается до 2022 года.

Все зависит от скорости роста потребления, которая, в свою очередь, зависит от скорости нормализации ситуации в коронавирусом, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. С его точки зрения, спрос на нефть в 2021 году будет расти, но не так быстро, чтобы восстановиться до уровня 2019 года.

Есть правда у нефтяных цен и неожиданный союзник - слабеющий доллар, который подталкивает вверх котировки ценных бумаг и сырьевых товаров. Но это лишь временный попутчик для барреля и в случае изменения конъюнктуры и новостного фона он может начать играть против нефти.

И все же эксперты не ожидают в 2021 потрясений на рынке нефти. По мнению Лукичевой, среднегодовая стоимость марки Brent составит около 50 долларов за баррель, а к концу года, возможно, вырастет до 55 долларов.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
В России выросли налоги в нефтяной отрасли

"В базовом сценарии я бы исходил из цен немного выше текущих, в районе 55 долларов за баррель Brent", - говорит Брагин. Но это при условии, что приоритетом соглашения ОПЕК+ будет сохранение доли рынка. Если победят силы, выступающие за высокие цены, то можем легко увидеть цены 60 и 65 долларов за баррель, отметил эксперт.

Многое также будет зависеть от решений новой администрации США по санкциям в отношении Ирана и Венесуэлы, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. По его мнению, в консервативном сценарии - среднегодовая цена марки Brent в 2021 году составит - 45 долларов за баррель. В первом полугодии эксперт ожидает снижения котировок до 40 долларов, а во втором их рост до 50 долларов. В этом сценарии все ограничения, связанные с пандемией, будут сняты не ранее второй половины 2021 года, при этом произойдет некоторое восстановление добычи и экспорта в Венесуэле и Иране. В оптимистичном сценарии возможно более быстрое завершение карантинных ограничений и отсутствие заметного роста добычи в Иране и Венесуэле. Средняя цена тогда составит - 50 долларов за баррель и выше, а к концу года - может увеличиться до 60 долларов.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

Главное сегодня

В ВОЗ оценили действия российских медиков в пандемию как образцовые
Эксперт оценил отказ норвежской фирмы от сертификации "Северного потока-2"
Заработал сервис по выдаче паспортов вакцинированного от коронавируса
РФПИ готов начать на Украине клинические испытания вакцины от COVID-19
Глава МИД Китая рассказал о происхождении коронавируса
Роструд напомнил, сколько дней россияне будут отдыхать в 2021 году
Во что лучше инвестировать в 2021 году