Что будет с ценами на нефть в 2021 году

Эксперты с осторожным оптимизмом смотрят на перспективы нефтяного рынка и ожидают плавного повышения цен.

К концу 2020 года настроения на нефтяном рынке сменились с негативно-выжидающих на позитивно-осторожные, чему способствовали новости о вакцинах, мерах поддержки экономики и надежды на восстановление спроса. При этом трейдеры весьма слабо реагировали на усиление локдаунов в Европе, риски усиления пандемии и периодический рост запасов сырой нефти в США.

"Сейчас рынок уже в значительной степени восстановился. Но от докризисных показателей прошлого года отличается на 7-8 млн баррелей в сутки", - сказал вице-премьер Александр Новак. По его словам, в 2021 году спрос вырастет еще на 5-6 млн баррелей в сутки, цены на нефть стабилизировались, но по-прежнему сохраняется много неопределенностей.

Котировки эталонного сорта Brent закрепились выше 51 доллара за баррель, а стоимость североамериканской марки WTI приближается к 49 долларам. При этом из фундаментальных факторов за нефтяные цены играет только рост потребления в Китае и Индии, а также сделка ОПЕК+. Высокий уровень ее исполнения, который не падает ниже 100%, дополнительно поддерживает "черное золото".

Но уже с 1 января участники сделки стали наращивать добычу суммарно на 500 тыс. баррелей в сутки и, возможно, на встрече 4 января примут решение о дальнейшем снижении объемов сокращения. Не заметить этого рынок мог бы при сильном росте потребления нефти, который пока не наблюдается. А ведь есть еще выросшая меньше чем за полгода почти с нуля до 1,28 млн баррелей в сутки добыча в Ливии и увеличивающееся, пусть и не такими темпами, производство в Венесуэле. Поэтому реальное влияние сделки ОПЕК+ на котировки в начале 2021 года будет снижаться, а риски расти.

"Декабрьские оценки аналитических агентств - Минэнерго США, ОПЕК и МЭА - показывают, что только к концу 2021 года рынок нефти может сбалансироваться", - говорит аналитик "Открытие брокер" по товарным рынкам Оксана Лукичева. По ее мнению, восстановление спроса до уровня 2019 года не ожидается до 2022 года.

Все зависит от скорости роста потребления, которая, в свою очередь, зависит от скорости нормализации ситуации в коронавирусом, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. С его точки зрения, спрос на нефть в 2021 году будет расти, но не так быстро, чтобы восстановиться до уровня 2019 года.

Есть правда у нефтяных цен и неожиданный союзник - слабеющий доллар, который подталкивает вверх котировки ценных бумаг и сырьевых товаров. Но это лишь временный попутчик для барреля и в случае изменения конъюнктуры и новостного фона он может начать играть против нефти.

И все же эксперты не ожидают в 2021 потрясений на рынке нефти. По мнению Лукичевой, среднегодовая стоимость марки Brent составит около 50 долларов за баррель, а к концу года, возможно, вырастет до 55 долларов.

"В базовом сценарии я бы исходил из цен немного выше текущих, в районе 55 долларов за баррель Brent", - говорит Брагин. Но это при условии, что приоритетом соглашения ОПЕК+ будет сохранение доли рынка. Если победят силы, выступающие за высокие цены, то можем легко увидеть цены 60 и 65 долларов за баррель, отметил эксперт.

Многое также будет зависеть от решений новой администрации США по санкциям в отношении Ирана и Венесуэлы, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. По его мнению, в консервативном сценарии - среднегодовая цена марки Brent в 2021 году составит - 45 долларов за баррель. В первом полугодии эксперт ожидает снижения котировок до 40 долларов, а во втором их рост до 50 долларов. В этом сценарии все ограничения, связанные с пандемией, будут сняты не ранее второй половины 2021 года, при этом произойдет некоторое восстановление добычи и экспорта в Венесуэле и Иране. В оптимистичном сценарии возможно более быстрое завершение карантинных ограничений и отсутствие заметного роста добычи в Иране и Венесуэле. Средняя цена тогда составит - 50 долларов за баррель и выше, а к концу года - может увеличиться до 60 долларов.