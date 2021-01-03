"Дакар" утверждает, что золото бедуина достойно российских пилотов

Новости

"Аталанта" разгромила "Сассуоло", Миранчук вышел на шесть минут 19:32
Первые дни января в Москве прошли без нарушений антиковидных мер 19:01
Псковский губернатор доложил Путину о ликвидации последствий ледяного дождя 18:52
Юлия Ступак стала пятой в гонке преследования на этапе "Тур де Ски" 18:25
Медведчук раскритиковал минздрав Украины из-за российской вакцины 17:59
Роспотребнадзор оценил идею снятия ограничений для привитых от COVID-19 17:59
Александр Большунов: Сегодня пришлось потрудиться 17:49
Сотрудники Госинспекции получат электросамокаты для работы 17:48
На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,1 17:37
У судебных приставов появился кодекс чести 17:11
Вильфанд предупредил о мягком варианте зимы в европейской части России 17:02
В Сербии организовали незаконное прослушивание президента Вучича 16:52
В Москве появился онлайн-гид по праздничным улицам 16:37
В Японии рассчитывают на приезд мировых лидеров на Олимпиаду 16:32
Дзюба обошел Ибрагимовича и Неймара в списке лучших бомбардиров 2020 года 16:27
В Москве появится первый в мире крытый центр для занятий серфингом 16:22
Российские туристы предпочитают планировать путешествия по интернету 16:20
Власти Ленобласти прокомментировали территориальные претензии Эстонии 16:19
Названо имя нового спутника "Доктора Кто", мнения фанатов разделились 16:16
Компания Pfizer предложила вакцину Африке "по непомерной цене" 16:01
Видео: в новогоднюю ночь муж сломал звезде "Универа" Анне Хилькевич нос 15:59
В Крыму нашли древнее захоронение с "билетом" в загробный мир 15:37
Названы самые популярные у россиян в 2020 году песни 15:03
Инфекционист спрог­нозировал рост забол­еваемости коронавиру­сом в России 15:01
Россияне назвали профессию врача самой благородной 14:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
03.01.2021 19:11
Рубрика: Спорт

"Дакар" утверждает, что золото бедуина достойно российских пилотов

Текст: Юрий Сизов

Свежим дыханием с побережья Красного моря сопровождал в воскресенье второй по величине город в Саудовской Аравии - Джидда - уже 43-й по счету старт международного ралли-марафона "Дакар", который объединил в этом году, несмотря на пандемию коронавируса, около трехсот прославленных экипажей скоростной езды.

Фото: Алексей Насыров / ТАСС
В "КАМАЗ-мастер" рассказали о предстоящем ралли "Дакар"

Крупнейший мегаполис в административном округе Мекка с населением свыше трех миллионов человек и прославленный индустриальный центр справедливо считается у знатоков Аравийского полуострова не только одним из самых щедрых на свои достопримечательности и пляжи, но и наиболее дружелюбным из городов этой арабской страны.

Именно здесь и был дан старт грандиозному ралли, который вторично петляет по территории королевства, чьи пески, по замыслу организаторов, вернули легендарную гонку в привычную стихию. Правда, новая трасса с учетом эпидемиологических вызовов, напомнили в пресс-центре состязаний, сокращена на две сотни километров, но зато, если взглянуть на нее с высоты птичьего полета, она стала схожа по очертаниям с "мертвой петлей" Нестерова: старт и финиш запланирован в Джидде.

Кстати, путь с морского побережья пролегал 3 января в небольшой город Биша на юго-западе провинции Асир. Пилотам было предложено преодолеть на первом этапе 622 километра, из которых 277 приходилось на спецучасток. Комментаторы из команды камазовских виртуозов заранее предупредили, что он будет полностью проходить по дорогам, а основная сложность будет состоять в преодолении одной долины за другой, пытаясь постичь хитрую навигацию на разных его отрезках.

Но кто станет спорить с тем, что интеллект - он и во всем интеллект! Не случайно председатель совета директоров ПАО "КАМАЗ" Сергей Чемезов, напутствуя прославленных мастеров, пожелал им накануне вернуться в родные Пенаты, держа в руках золотого бедуина и напомнил, что команда уже "неоднократно демонстрировала всему миру высокий профессионализм, умение бороться и побеждать. Подтверждение этому - 17 титулов победителей легендарного ралли "Дакар".

Да и за руль четырех КАМАЗов в этом году сели прославленные капитаны: действующий чемпион марафона Андрей Каргинов, Антон Шибалов, Дмитрий Сотников и Айрат Мардеев. Поэтому для многих болельщиков не стало особым сюрпризом, что по итогам дня лидерство успешно захватил российский гонщик Дмитрий Сотников, хотя второе место и досталось чеху Алешу Лопрайсу. А тройку лучших замкнул на этот раз еще один представитель "КАМАЗ-мастер" Антон Шибалов.

К сожалению, победитель прошлогоднего зачета Андрей Каргинов столкнулся с проблемами уже через сто километров маршрута, сообщил источник в команде, уточнив, что у машины разлетелся вентилятор водяного радиатора, и экипажу пришлось его заменять.

Не обошли стороной, констатируют обозреватели, проблемы и представителя белорусского пилота МАЗа Алексея Вишневского, хотя его коллега Сергей Вязович смог прийти к финишу с четвертым результатам дня.

Фото: twitter@silkwayrally.com
Белорусы отправили свои тяжеловесы для участия в ралли "Дакар-2021"

Но раньше всех у финиша оказались в воскресенье участники зачетов мотоциклов и внедорожников, поясняют в судейской бригаде ралли. Кстати, у последних лидерство захватил испанский автогонщик Карлос Сайнс-старший. Второе место у его коллеги - французского пилота Стефана Петеранселя, а тройку лидеров по итогам первого этапа замыкает чешский мастер Мартин Прокоп. А вот российский пилот Владимир Васильев проиграл сегодня победителям 29 минут, уточняют новостные порталы.

Что же касается счастливых пилотов на мотоциклах, то первым финишную ленточку дня удалось преодолеть австралийскому пилоту Тоби Прайсу. Второе место занял его аргентинский коллега - Кевин Бенавидес, а тройку сильнейших замкнул австрийский байкер Маттиас Валькнер.

В зачете мотовездеходов лидерство захватила на этот раз испанская наездница Кристина Гутьеррес. Второе место у бразильского ветерана Рейналдо Варелы, а третий результат показал представитель США Остин Джонс. А вот уральский гонщик Сергей Карякин, судя по данным пресс-рума, уступает лидеру чуть более трех минут и занимает шестое место.

Остается добавить, что в понедельник участники ралли отправятся из Биша в Вади-аль-Давасир.

Спорт Виды спорта Автомото Ралли "Дакар"

Главное сегодня

Псковский губернатор доложил Путину о ликвидации последствий ледяного дождя
Роспотребнадзор оценил идею снятия ограничений для привитых от COVID-19
Слуцкий прокомментировал слова спикера парламента Эстонии о границе с РФ
За сутки в России подтверждено 24 150 случаев COVID-19 в 84 регионах
Два автомобиля столкнулись в Туве: восемь погибших
"Спартак" признали лучшим российским клубом в истории Лиги чемпионов
Опубликован календарь РПЛ на первые четыре тура в 2021 году