"Дакар" утверждает, что золото бедуина достойно российских пилотов

Свежим дыханием с побережья Красного моря сопровождал в воскресенье второй по величине город в Саудовской Аравии - Джидда - уже 43-й по счету старт международного ралли-марафона "Дакар", который объединил в этом году, несмотря на пандемию коронавируса, около трехсот прославленных экипажей скоростной езды.

Крупнейший мегаполис в административном округе Мекка с населением свыше трех миллионов человек и прославленный индустриальный центр справедливо считается у знатоков Аравийского полуострова не только одним из самых щедрых на свои достопримечательности и пляжи, но и наиболее дружелюбным из городов этой арабской страны.

Именно здесь и был дан старт грандиозному ралли, который вторично петляет по территории королевства, чьи пески, по замыслу организаторов, вернули легендарную гонку в привычную стихию. Правда, новая трасса с учетом эпидемиологических вызовов, напомнили в пресс-центре состязаний, сокращена на две сотни километров, но зато, если взглянуть на нее с высоты птичьего полета, она стала схожа по очертаниям с "мертвой петлей" Нестерова: старт и финиш запланирован в Джидде.

Кстати, путь с морского побережья пролегал 3 января в небольшой город Биша на юго-западе провинции Асир. Пилотам было предложено преодолеть на первом этапе 622 километра, из которых 277 приходилось на спецучасток. Комментаторы из команды камазовских виртуозов заранее предупредили, что он будет полностью проходить по дорогам, а основная сложность будет состоять в преодолении одной долины за другой, пытаясь постичь хитрую навигацию на разных его отрезках.

Но кто станет спорить с тем, что интеллект - он и во всем интеллект! Не случайно председатель совета директоров ПАО "КАМАЗ" Сергей Чемезов, напутствуя прославленных мастеров, пожелал им накануне вернуться в родные Пенаты, держа в руках золотого бедуина и напомнил, что команда уже "неоднократно демонстрировала всему миру высокий профессионализм, умение бороться и побеждать. Подтверждение этому - 17 титулов победителей легендарного ралли "Дакар".

Да и за руль четырех КАМАЗов в этом году сели прославленные капитаны: действующий чемпион марафона Андрей Каргинов, Антон Шибалов, Дмитрий Сотников и Айрат Мардеев. Поэтому для многих болельщиков не стало особым сюрпризом, что по итогам дня лидерство успешно захватил российский гонщик Дмитрий Сотников, хотя второе место и досталось чеху Алешу Лопрайсу. А тройку лучших замкнул на этот раз еще один представитель "КАМАЗ-мастер" Антон Шибалов.

К сожалению, победитель прошлогоднего зачета Андрей Каргинов столкнулся с проблемами уже через сто километров маршрута, сообщил источник в команде, уточнив, что у машины разлетелся вентилятор водяного радиатора, и экипажу пришлось его заменять.

Не обошли стороной, констатируют обозреватели, проблемы и представителя белорусского пилота МАЗа Алексея Вишневского, хотя его коллега Сергей Вязович смог прийти к финишу с четвертым результатам дня.

Но раньше всех у финиша оказались в воскресенье участники зачетов мотоциклов и внедорожников, поясняют в судейской бригаде ралли. Кстати, у последних лидерство захватил испанский автогонщик Карлос Сайнс-старший. Второе место у его коллеги - французского пилота Стефана Петеранселя, а тройку лидеров по итогам первого этапа замыкает чешский мастер Мартин Прокоп. А вот российский пилот Владимир Васильев проиграл сегодня победителям 29 минут, уточняют новостные порталы.

Что же касается счастливых пилотов на мотоциклах, то первым финишную ленточку дня удалось преодолеть австралийскому пилоту Тоби Прайсу. Второе место занял его аргентинский коллега - Кевин Бенавидес, а тройку сильнейших замкнул австрийский байкер Маттиас Валькнер.

В зачете мотовездеходов лидерство захватила на этот раз испанская наездница Кристина Гутьеррес. Второе место у бразильского ветерана Рейналдо Варелы, а третий результат показал представитель США Остин Джонс. А вот уральский гонщик Сергей Карякин, судя по данным пресс-рума, уступает лидеру чуть более трех минут и занимает шестое место.

Остается добавить, что в понедельник участники ралли отправятся из Биша в Вади-аль-Давасир.