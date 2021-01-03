Диетолог рассказала, почему нельзя в баню ходить натощак

Какой Новый год без бани! А впереди Крещение, когда после ныряния в прорубь многие устремляются в бани и парные. Что можно, а что не рекомендуется при этом делать, рассказали специалисты.

Для парной, где температура пара достигает 100 и более градусов, имеется довольно много противопоказаний, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Не рекомендуется посещение парной людям, страдающим повышением артериального давления, онкологическими заболеваниями, нарушениями психической и нервной системы, а также с нарушениями кожных покровов. Противопоказана баня при острых воспалительных процессах и, конечно же, с повышенной температурой. А вот пожилым париться можно, но со всеми мерами предосторожности, их не следует оставлять в парной без присмотра.

Здоровым же людям парная придаст еще больше здоровья, единодушны врачи.

Хорошенько пропотеть - и из организма выйдут многие токсины. Прогревание и расслабление мышц придаст отличный тонус всему телу. Смена температурного режима тренирует сосуды. И в целом баня позитивно влияет на нервное и психологическое состояние.

Особенно приятна парная после мороза. Но не зря в настоящей бане всегда есть предбанник. Сразу окунаться в жар после мороза рискованно даже здоровому человеку. "Прогреваться надо постепенно, - советует Тяжельников. - Подольше посидеть в предбаннике, в первый раз заходить в парную совсем на короткое время и постепенно увеличивать время общения с горячим паром".

Также не следует резко выходить из парилки на мороз. Стресс от разницы температуры может вызвать резкий спазм сосудов и, в результате, перепад давления и даже сердечный приступ.

Диетолог Стародубова рассказала журналистам агентства, что не следует посещать парную натощак. Она порекомендовала перекусить за час до бани. Это должен быть легкий перекус: йогурт, запеченный омлет с овощами и салат. В перерывах между посещением парной лучше не принимать пищу, зато необходимо много пить в связи с потерей жидкости в парной. "Лучше всего для этого подходит обычная вода, но можно использовать и некрепкий чай с добавлением ароматных трав, лимона или различных ягод", - говорит Стародубова.

После посещения бани также не следует сразу садиться за стол с яствами - пусть пройдет хотя бы час.

Идеальный стол, по мнению диетолога, это овощной салат, первое блюдо из овощей, запеченное нежирное мясо или птица, рыба, каши, блюда из творога и другие молочные и кисломолочные продукты.

Отдельная история - алкоголь. И лучше всего высказался по этому поводу главный нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн: "Баня не совместима ни с чем. Она, как первая любовь, не терпит конкуренции".

Высокая температура в парной дает толчок для всей адреналовой системы организма: учащается сердцебиение, повышается температура тела. Примерно так же действует алкоголь. Он тоже возбуждает адреналовую систему, приводит к сердцебиению. "И когда эти два процесса наслаиваются друг на друга, они потенцируют друг друга. И это может привести к сердечной катастрофе, в сущности, это остановка сердца от перевозбуждения".