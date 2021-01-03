Дзюба обошел Ибрагимовича и Неймара в списке лучших бомбардиров 2020 года

Авторитетный немецкий портал Transfermarkt опубликовал список топ-20 лучших бомбардиров 2020 года из 10 ведущих футбольных лиг. При подсчете учитывались голы не только в национальных чемпионатах, но за сборные.

В пятерку лучших вошли польский форвард немецкой "Баварии" Роберт Левандовски (47 голов, 44 матча), лидер итальянского "Ювентуса" португалец Криштиану Роналду (44, 45), бельгийский нападающий итальянского "Интера" Ромелу Лукаку (40, 52), норвежец Эрлинг Холанд, играющий за немецкую "Боруссию" (39,37) и форвард еще одного итальянского клуба, "Лацио", Чиро Иммобилле (34,42).

Единственным представителем российской Премьер-лиге (РПЛ) в этом списке стал капитан питерского "Зенита" Артем Дзюба, отличившийся 23 раза в 39 матчах. Позади россиянина остался бразилец Неймар из французского "ПСЖ" (22,29) и нападающий "Милана" швед Златан Ибрагимович (22,30).

В текущем сезоне Дзюба провел в РПЛ 17 матчей, в которых забил 11 мячей. Он возглавляет гонку бомбардиров чемпионата.