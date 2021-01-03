Новости

Вильфанд предупредил о мягком варианте зимы в европейской части России 17:02
В Сербии организовали незаконное прослушивание президента Вучича 16:52
В Москве появился онлайн-гид по праздничным улицам 16:37
В Японии рассчитывают на приезд мировых лидеров на Олимпиаду 16:32
Дзюба обошел Ибрагимовича и Неймара в списке лучших бомбардиров 2020 года 16:27
В Москве появится первый в мире крытый центр для занятий серфингом 16:22
Российские туристы предпочитают планировать путешествия по интернету 16:20
Власти Ленобласти прокомментировали территориальные претензии Эстонии 16:19
Названо имя нового спутника "Доктора Кто", мнения фанатов разделились 16:16
Компания Pfizer предложила вакцину в Африке "по непомерной цене" 16:01
Видео: в новогоднюю ночь муж сломал звезде "Универа" Анне Хилькевич нос 15:59
В Крыму нашли древнее захоронение с "билетом" в загробный мир 15:37
Названы самые популярные у россиян в 2020 году песни 15:03
Инфекционист спрог­нозировал рост забол­еваемости коронавиру­сом в России 15:01
Россияне назвали профессию врача самой благородной 14:55
Трое жителей Волжского обварились кипятком при порыве тепломагистрали 14:54
Эксперты Variety назвали лучшие хорроры 2020 года 14:41
Более 100 тысяч добровольцев зарегистрированы в центре "Мосволонтер" 14:36
Назван точный диагноз госпитализированного с COVID Василия Ланового 14:35
Два автомобиля столкнулись в Туве: восемь погибших 14:35
Появились подробности отравления газом семьи в Ростовской области 14:15
Прощание с Владимиром Кореневым пройдет 5 января 14:12
Хоккейный полуфинал Канада - Россия покажет Первый канал 14:06
Первые женщины-машинисты вышли на линию в московском метро 14:03
До 10% месячной нормы осадков может выпасть в столичном регионе 3 января 13:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
03.01.2021 16:27
Рубрика: Спорт

Дзюба обошел Ибрагимовича и Неймара в списке лучших бомбардиров 2020 года

Текст: Илья Соболев

Авторитетный немецкий портал Transfermarkt опубликовал список топ-20 лучших бомбардиров 2020 года из 10 ведущих футбольных лиг. При подсчете учитывались голы не только в национальных чемпионатах, но за сборные.

Фото: РИА Новости
Кого до Дзюбы отчисляли из сборных по нефутбольным причинам

В пятерку лучших вошли польский форвард немецкой "Баварии" Роберт Левандовски (47 голов, 44 матча), лидер итальянского "Ювентуса" португалец Криштиану Роналду (44, 45), бельгийский нападающий итальянского "Интера" Ромелу Лукаку (40, 52), норвежец Эрлинг Холанд, играющий за немецкую "Боруссию" (39,37) и форвард еще одного итальянского клуба, "Лацио", Чиро Иммобилле (34,42).

Единственным представителем российской Премьер-лиге (РПЛ) в этом списке стал капитан питерского "Зенита" Артем Дзюба, отличившийся 23 раза в 39 матчах. Позади россиянина остался бразилец Неймар из французского "ПСЖ" (22,29) и нападающий "Милана" швед Златан Ибрагимович (22,30).

В текущем сезоне Дзюба провел в РПЛ 17 матчей, в которых забил 11 мячей. Он возглавляет гонку бомбардиров чемпионата.

Спорт Футбол Игроки и тренеры

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 24 150 случаев COVID-19 в 84 регионах
Прощание с Владимиром Кореневым пройдет 5 января
Слуцкий прокомментировал слова спикера парламента Эстонии о границе с РФ
Обнаруживший Эболу ученый предупредил о новых опасностях
В бундестаге назвали "самоубийством" отказ от "Северного потока-2"
"Спартак" признали лучшим российским клубом в истории Лиги чемпионов
Опубликован календарь РПЛ на первые четыре тура в 2021 году