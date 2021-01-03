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03.01.2021 19:01
Рубрика: Спорт

Экипаж Сотникова выиграл первый этап "Дакара-2021"

Текст: Илья Соболев
В городе Джидда Саудовской Аравии стартовал 43-й по счету ралли-рейд "Дакар". Основное внимание российских болельщиков приковано к классу грузовиков, где в фаворитах традиционно экипажи команды "КАМАЗ-мастер". Россияне начали оправдывать ожидания уже с первого этапа, победу на котором отпраздновал экипаж Дмитрия Сотникова.
Фото: Julien Delfosse/ REUTERS Фото: Julien Delfosse/ REUTERS
Фото: Julien Delfosse/ REUTERS

Спецучасток протяженностью 277 км Сотников преодолел быстрее ставшего вторым чеха Алеша Лопрайса ("Прага") на 7 минут 56 секунд. Тройку замкнул еще один представитель "КАМАЗа" Антон Шибалов (+8.07). Что касается двух других экипажей российской команды, Айрат Мардеев замкнул топ-10 (+25.53), а вот машина ведомая победителем "Дакара-2020" Андреем Каргинова столкнулась с техническими трудностями и до финиша к данному моменту еще не добралась.

Фото: twitter@silkwayrally.com
Белорусы отправили свои тяжеловесы для участия в ралли "Дакар-2021"

В классе мотовездеходов стартовал Сергей Карякин, заявившийся на ралли-рейд из-за финансовых и технических проблем в последний момент. На первом этапе он пришел к финишу шестым, а лидерство захватила испанская гонщица Кристина Гутьеррес.

В зачете внедорожников победу праздновал испанец Карлос Сайнс на "Мини". Наш Владимир Васильев (X-Raid Team) показал 27-й результат (+29,13).

Фото: Florent Gooden/ REUTERS
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