Эксперты назвали вероятных лидеров российского рынка акций в 2021 году

Восстановление экономики обещает хорошую доходность инвесторам в российские ценные бумаги.

Лидерами роста в 2020 году были акции металлургов и потребительского сектора (+36-38%). Хотя они сохраняют потенциал и на 2021 год, но он явно меньше, чем у наиболее просевших компаний из нефтегазового сегмента, которые за год потеряли 17-20%, отмечает председатель правления Банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч.

"Собственно, в этом и состоит идея: сокращать долю ритейлеров и черной металлургии, наращивая за их счет долю "Лукойла", "Газпрома", "НОВАТЭКа" и "Аэрофлота", - советует Геннадий Салыч. - Из тех акций, которые хорошо росли в этом году и продолжат расти в следующем: Сбербанк, Московская биржа, "Яндекс". Их стоит держать, если они у вас уже есть, и понемногу докупать на просадках".

Российский рынок акций обладает значительным потенциалом роста в этом году, чему в немалой степени поможет существенная доля зрелых компаний, имеющих возможности платить хорошую дивидендную доходность, говорит старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков.

"Полагаем, что по мере ухода фактора коронакризиса мировая экономическая активность будет восстанавливаться, что приведет к росту аппетита к риску в целом, а также повышенному спросу на бумаги развивающихся стран, из которых Россия является одной из наиболее интересных с точки зрения основных экономических показателей, - считает Бирюков. - Дополнительным фактором поддержки российских активов является растущих внутренний спрос, особенно со стороны физических лиц, ищущих альтернативу вкладам, ставки по которым находятся на чрезвычайно низких уровнях. В базовом сценарии мы ожидаем рост индекса Мосбиржи на 10% в 2021 году".