Эстония снова вспомнила о недействующем Тартуском договоре

Эстонские власти начали новый год с территориальных претензий к России. Другого способа напомнить о себе в СМИ не нашли. В местном парламенте утверждают, что Тартуский мирный договор по-прежнему имеет юридическую силу. Российская сторона неоднократно поясняла, что соглашение утратило силу в 1944 году после вступления Эстонии в состав СССР.

В новогоднем обращении председатель парламента Хенн Пыллуаас настаивал, что Тартуский мирный договор между РСФСР и Эстонией действует до сих пор. По документу в состав Эстонии входили части территорий нынешних Псковской и Ленинградской области. Соглашение было подписано 2 февраля 1920 года в Тарту и утратило силу в 1944 году после вхождения Эстонии в состав Советского Союза.

Однако сегодня Эстония считает вхождение в состав СССР в 1940 году "аннексией" с подачи США и Великобритании. На этом основании эстонцы подвергают сомнению границы с Россией. Эстонские власти, по-видимому, столкнулись с "кризисом развития", прокомментировала выступление деятеля парламента официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Заявления типа "Тартуский договор действует", "мы должны требовать репараций" свидетельствуют о том, что у политических элит этих стран проблемы не с прошлым, а с будущим", - отметила дипломат в Facebook.

В отличие от Российской Федерации (продолжателя СССР), сегодняшняя Эстония - новое государство, образовавшееся ввиду распада Советского Союза, являющееся одним из его правопреемников, пояснила Захарова историческую ситуацию, при которой Тартусский договор потерял ситу.

Напомним, в ноябре 2020 года Госдума приняла законопроекты об ответственности за призывы в СМИ или интернете к отчуждению территорий РФ. Нарушителю грозит штраф в размере от 70 тысяч до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении закона наступает уголовная ответственность.