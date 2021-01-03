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Рубрика: В мире

Опрос: Премьер-министр Великобритании рискует потерять свой пост

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Результаты проведенного опроса показывают, что общественность Британии категорически недовольна тем, как правительство Бориса Джонсона "разруливает" эпидемию Covid и как оно "разрулило" Brexit.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: Leon Neal / POOL / AFP Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: Leon Neal / POOL / AFP
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: Leon Neal / POOL / AFP

Опрос предсказывает, что, если завтра состоятся всеобщие выборы, ни консерваторы, ни лейбористы не получат абсолютного большинства. Согласно исследованию, консерваторы потеряют 81 место в парламенте, похоронив свое триумфальное большинство в 80 мест на скамьях Вестминстера, которое они заполучили в декабре 2019 года. Премьер-министр Великобритании, как прогнозируют исследователи, сейчас рискует потерять свое собственное депутатское кресло у избирателей Аксбриджа и Руислипа Саут.

Фото: iStock
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Опрос исследовательской компании Focaldata, в котором приняли участие более 22 тысяч британцев, показал, что партия тори сможет удержать 284 места в парламенте, тогда как партия оппозиционных лейбористов - 282, обеспечив тем самым рост в 82 места.

Беспрецедентного успеха, с большой долей вероятности, добьется в Шотландии Шотландская национальная партия (SNP), получив 57 мест из 59. Сегодня эта партия, возглавляемая Николой Стерджент, взяла твердый курс на выход из состава Соединенного Королевства и вступление в Евросоюз. Есть предположения, что шотландская SNP войдет в коалиционное правительство с лейбористами и тем самым обеспечит большинство в чуть более 20 мест.

В проигрыше пребывает сегодня Партия либеральных демократов, располагавшая в Вестминстере 11 местами. Завтра, как просчитывают наблюдатели, она останется в парламенте лишь с двумя креслами. Каждый четвертый избиратель, поддержавший либеральных демократов в 2019 году, заявляет сегодня, что он перейдет к лейбористам.

Результаты ясно показывают, что новый лидер лейбористов сэр Кейр Стармер успешно восстанавливает поддержку своей партии у избирателей. За последние шесть месяцев лейбористы уверенно вырвались вперед на 26 пунктов, по сравнению с консерваторами.

В мире Европа Великобритания

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